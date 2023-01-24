Поклонники разделились на два лагеря.
На фото «до» и «после» словно разные люди.
Такой жену Преснякова вы еще не видели.
Эти артисты до сих пор одни из самых популярных в стране.
Одного вокала в современном шоу-бизнесе недостаточно.
Артистку буквально пригвоздили критикой.
Жена Владимира Преснякова с ужасом ждет следующей недели.
Сквернословие сына певицы Натальи Подольской не связано с его самооценкой.
Наследник звездных родителей в сентябре пойдет в первый класс.
Певица Наталья Подольская на семейный отдых у моря пригласила сестру Юлиану с ее детьми.
Ведущий «Модного приговора» переживает, что они совсем не стараются выглядеть хорошо.
Программа будет интересна зрителям всех возрастов, уверяют ведущие.
Артистка направится в родной Могилев, хотя родственников там у нее уже не осталось.
Происшествие с мальчиком нарушило планы всей семьи.
Счастливая жена и мама не препятствует общению сына с единокровным братом.
Певица искренне наслаждается материнством.
Старший сын Артемий осенью пойдет в первый класс.
На НТВ завершился очередной выпуск третьего сезона шоу.
53-летний артист покаялся перед старшим наследником.
Звездные супруги позаботились о будущем месте проживания своих отпрысков