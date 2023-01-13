Пластические операции

Певец показал себя во всей красе.
На фото «до» и «после» словно разные люди.
В этой простушке уже не признать пластиковую красотку.
Одной коррекции на всю жизнь не хватит.
А ведь какая красотка была.
Когда-то он был самым желанным мужчиной Голливуда.
Певица легла под нож ради фигуры мечты.
В СССР было не принято говорить о хирургической корректировке внешности.
Самая распространенная операция на лице для мужчин — ринопластика.
Представители сильной половины человечества давно не брезгуют скальпелем хирурга в погоне за мужской красотой.
Актриса сама приняла решение, которое вышло ей боком.
Певица не скрывает, как ей удается поддерживать форму.
Певец уверяет, что результатом внезапного омоложения стал здоровый образ жизни.
Певец потратил на пластику лица более миллиона рублей.
Пышная красотка сделала подарок себе любимой.