Все новости / Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

Общество
«Руки Вверх!» — лидер по поисковым запросам среди российских исполнителей
 Группы «Руки вверх!», «Король и шут» и король русского шансона Михаил Круг возглавляют тройку самых популярных отечественных исполнителей по запросам россиян. Статистику за последний год собрали аналитики социальной сети ЯRUS. 
27 окт 2022 17:44
Для спасения памятников архитектуры в Санкт-Петербурге создали «карту городских развалин»
Для сохранения памятников истории и культуры президент Владимир Путин подписал Указ, согласно которому в Российской Федерации 2022 год назван Годом культурного наследия народов России. По этому поводу в Санкт-Петербурге создали интерактивную карту с порядка 1000 разваливающихся исторических зданий.
23 янв 2022 20:35
Эксклюзив
Последние новости
Заменит и плойку, и бигуди: дуршлагу нашлось неожиданное применение Общество
Урожай попрет как на дрожжах: удобрение есть в каждом доме и не стоит ни копейки Общество
Эту колкую фразу из «Анны Карениной» должна уяснить каждая: знайте себе цену Шоу-бизнес
Пятно от чернил на рубашке испарится как по волшебству: метод профессионалов Общество
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес