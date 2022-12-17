Даже трудно поверить, что это она.
Группы «Руки вверх!», «Король и шут» и король русского шансона Михаил Круг возглавляют тройку самых популярных отечественных исполнителей по запросам россиян. Статистику за последний год собрали аналитики социальной сети ЯRUS.
Не Лепс и Гагарина.
В Санкт-Петербурге спустя восемь месяцев со старта так называемой мусорной реформы коммунальщики не научились вывозить мусор.
Слухи оказались правдой.
Был бы спрос, а предложение появится.
Рэпер собрал в Лужниках более 70 тысяч человек.
В российской музыкальной среде наметился раскол.
Продюсер оценил перспективы отечественных звезд за рубежом.
Эксперт призвала родителей внимательно отнестись к выбору имени для малышей.
Музыкант намерен сфокусироваться на собственных проектах.
Затянуть пояса придется не только рядовым гражданам, но и представителям шоу-бизнеса.
Группа «Ленинград» и ее лидер Сергей Шнуров опубликовали очередной видеоклип, посвященный губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Об этом сообщает «Регнум».
В сети обсуждают скандал с участием журналистки и музыканта
Певица из Башкирии поражает своими талантами.
Группа «Ленинград» и ее лидер, певец Сергей Шнуров выпустили очередной, третий по счету видеоклип о состоянии в жилищно-коммунальном секторе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает PiterTV.
Дело как в дефиците снегоуборочных машин и дворников, так и в лености и коррумпированности чиновников Смольного.
Для сохранения памятников истории и культуры президент Владимир Путин подписал Указ, согласно которому в Российской Федерации 2022 год назван Годом культурного наследия народов России. По этому поводу в Санкт-Петербурге создали интерактивную карту с порядка 1000 разваливающихся исторических зданий.
В YouTube появился новый музыкальный клип лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.
Новый видеоклип певца Сергея Шнурова являет собой примитивный хайп, который ничего под собой не несет.