Где родился Сергей Шнуров?

Ленинград не только стал местом рождения Сергея Шнурова, но и сыграл ключевую роль в формировании его творческого пути и стиля.

Сергей Владимирович Шнуров (известный под псевдонимом Шнур) родился 13 апреля 1973 года в Ленинграде — сейчас это Санкт-Петербург. Он — коренной петербуржец, и город стал неотъемлемой частью его биографии и творчества.

Ленинград — колыбель «Ленинграда»

Место рождения во многом определило судьбу музыканта. Именно в Ленинграде в 1997 году Шнуров основал группу «Ленинград», которая быстро обрела популярность благодаря сатирическим текстам и эпатажному стилю. Город с его атмосферой, историей и контрастами стал источником вдохновения для многих песен коллектива. В текстах часто встречаются отсылки к петербургским реалиям, а концерты группы нередко проходили в знаковых местах города.

Семья и ранние годы

Шнуров родился в семье инженеров: его мать — Надежда Евдокимовна Шнурова, отец — Владимир Павлович Шнуров. Семья была небогатой, и будущему музыканту приходилось помогать родителям: он работал дворником и разносил листовки.

В детстве Шнуров несколько лет учился в музыкальной школе по классу скрипки. Позже он вспоминал, что в школьные годы был поклонником Владимира Высоцкого, а также групп «Кино», «Алиса» и «Аквариум».

Интересные факты

Школьные годы. По разным данным, Шнуров учился в школах №286 и №564. Школа №286 известна тем, что расположена напротив школы №281, которую в 1970 году окончил Владимир Путин.

Ранний опыт в кино. В четвёртом классе Шнуров случайно снялся в кино. Он с друзьями играл в снежки, когда к ним подошли люди с камерой и предложили поучаствовать в съёмке фильма «Мой друг Иван Лапшин». Музыкант позже утверждал, что его голос можно услышать в одной из сцен среди детских криков.

Разнообразие профессий. До того как стать известным музыкантом, Шнуров перепробовал множество профессий: работал грузчиком, сторожем в детском саду, стекольщиком, кузнецом, столяром, дизайнером в рекламном агентстве, ассистентом на съёмках видеоклипов и промоушн-директором на радиостанции «Модерн».

Образование. Шнуров пытался учиться в Ленинградском инженерно-строительном институте (сейчас — Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет), но не окончил его. Позже он получил специальность реставратора произведений из дерева в Реставрационном лицее, а затем три года проучился в Религиозно-философском институте при духовной академии.

