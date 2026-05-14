Вырастет крупным и здоровым: секреты посадки лука-севка от агронома Ксении Давыдовой – никаких сложностей

Опубликовано: 14 мая 2026 21:06
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
legion-media
Лайфхак по посадке лука

Метод посадки лука-севка, о котором пойдет речь ниже, опробован и подтвержден экспертным мнением агронома Ксении Давыдовой. Специалист поделилась им с читателями портала "Городовой". По ее словам, метод отличается минимальными затратами времени и усилий.

В качестве подготовительного этапа просушите луковицы в течение семи дней с последующим прогреванием при температуре 20-25°C. Непосредственно перед посадкой лук-севок подержите в течение трех часов в слабосолевом растворе (одна столовая ложка соли на литр воды).

Далее промойте луковицы и замочите их на пару часов в насыщенном растворе перманганата калия. Эта процедура обеспечивает эффективное обеззараживание и профилактику заболеваний.

После этого промойте повторно луковички, просушите их на бумажных полотенцах и посадите во влажные борозды, предварительно присыпанные песком.

Применение такой простой методики гарантирует получение крупного урожая лука без стрелкования и устойчивого к болезням.

Ранее мы рассказали, какой сорт огурцов идеально подходит для подоконника.

