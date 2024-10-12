«У нее сложный характер»: что говорят о жене Шнурова в близком окружении

16 сентября на сайте мировых судей Москвы появилась информация о том, что Ольга Абрамова подала иск к Сергею Шнурову. Заседание по их разводу назначено на 21 октября. Так как суд не районный, громкой дележки имущества не предвидится — видимо, пара решила разойтись миром. Однако возникает вопрос: что пошло не так?

Шнуров с самого начала стал вести себя странно. Он тщательно скрывал лицо Ольги на редких фотографиях, а потом и вовсе почистил свои аккаунты, прекратив комментарии по любым инфоповодам. Более того, он почти не упоминал детей. О рождении сына в начале брака рассказал вскользь, а о втором ребенке, появившемся на свет в 2022 году, вообще ничего неизвестно — даже его пол.

Помощница Шнурова, Анастасия Кулигина, работавшая в семье два года решилась рассказать в беседе с КП, что думает о третьей супруге музыканта. Выяснилось, что в декабре 2022 года Ольга обвинила ее в хищении 5,5 миллионов рублей и подала заявление в полицию. Недавно Кулигиной вынесли условный срок — восемь лет. Мать Анастасии утверждает, что Абрамова всегда слыла непростым человеком:

«Ольга написала заявление за спиной. У нее сложный характер. Ведет себя скрытно».

Какие еще скелеты в шкафу прятала семья Шнуровых, вероятно, станет известно позднее. Теперь у артиста не будет поводов умалчивать детали неудавшегося брака. Многие знакомые уверены, что певец наконец вернется к поклонникам и будет давать больше концертов, освободившись от семейных уз.

Ранее мы рассказывали, как изменилась после развода экс-жена Шнурова, Матильда.