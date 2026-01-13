День, когда Петр I написал о «солдатчонке»: 13 января в истории Петербурга

Этот день скрепляет воедино рождение наследника, начало картографирования неизведанного, запуск печатных изданий и рождение легендарных заведений.

Тринадцатое января — дата, отмеченная в петербургской истории как временем личных драм монархов, так и эпохальными свершениями в науке, политике и культуре.

1717: Рождение и утрата

13 января 1717 года в Везеле появился на свет царевич Павел Петрович Романов — сын Петра I от Екатерины Алексеевны.

В тот момент император пребывал в Амстердаме, вдали от жены, но, узнав новость, написал князю Голицыну:

«Екатерина родила солдатченка Павла».

Младенец, однако, скончался на следующий день — трагедия, омрачившая радость.​

1719: Экспедиция на край света

13 января 1719 года Петр I поручил поручику Ивану Евреинову и геодезисту Федору Лужину тайную миссию: отправиться от Тобольска к Камчатке:

«описать тамошние места: сошлася ль Америка с Азиею» — тщательно, с севера на юг, востока на запад, и нанести все на карту.

В 1722 году в Казани Евреинов вручил Петру улучшенную карту Камчатки и Курильских островов; император «с великим любопытством препровел несколько времени с ним в разговорах и с удовольствием рассматривал сочиненную им и товарищем его Лужиным карту».​

1728: Первые газеты

В 1728 году Академия наук выпустила первый номер «Санкт-Петербургских ведомостей» — городской газеты на четырех страницах, дважды в неделю; редактором стал Герхард Фридрих Миллер.

Тираж — 706 экземпляров по 4 копейки — быстро завоевал популярность среди любителей новостей.​

1810: Открытие совета

13 января 1810 года торжественно открылся Государственный совет по манифесту Александра I; император произнес речь, сочиненную М. М. Сперанским, сделав его высшим законосовещательным органом.​

1844: Лицей Царскосельский

Царскосельский лицей перевели в Петербург на Каменноостровский проспект, 21, переименовав в Александровский — ныне там колледж управления и экономики.​

1858: Почтовые марки

1858 год ввел первые российские почтовые марки — для внутренней корреспонденции, с гашением пером.​

1869: Доступ к печатному слову

В 1869 году открыли подписку на периодические издания через почту — 20% от цены шло в пользу ведомства.

А 1872-й ознаменовался первыми немаркированными «открытыми письмами»; маркированные появились через четыре месяца, монополия почты длилась до 1894-го.​

1912: Рождение петербургской богемы

1912 год: в подвале на углу Итальянской и Михайловской открылось кафе «Бродячая собака» — прибежище богемы, где поэты читали стихи, ставили спектакли; закрыто в 1915-м властями.​

но ее культурное значение переоценить невозможно, пока в 1915 году кафе не было закрыто властями.

1916: Скорбный уход

1916 год: пионер авиации Сергей Уточкин скончался в больнице для душевнобольных от кровоизлияния в мозг. Аркадий Аверченко писал:

«Если человек долго находится под действием солнечных лучей, он ими пропитывается... Ярким примером тому может служить Сергей Уточкин — кого мы ещё так недавно искренно оплакали. Он умер и унес с собой частицу ещё не израсходованного запаса солнца».​

1942: Блокада и еда

1942 год, блокада: помимо хлебного пайка ввели продажу мяса (100 г), крупы и муки (по 200 г) всем группам — очереди исчезли.​

1944: Возрождение истории

1944 год: Ленгорисполком вернул исторические имена — Проспект 25 Октября стал Невским, Площадь Воровского — Исаакиевской.​

1997: Современный аккорд

13 января 1997 года группа «Ленинград» Сергея Шнурова дала дебютный концерт в «Арт-клинике».

Название группе Шнуров придумал всего за четыре дня до этого, ознаменовав начало новой эпохи в петербургской музыке.

