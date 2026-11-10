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Чем заменить надоевшую овсянку: отельная каша, в которую я влюбилась

Опубликовано: 10 ноября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Чем заменить надоевшую овсянку: отельная каша, в которую я влюбилась
Чем заменить надоевшую овсянку: отельная каша, в которую я влюбилась
Городовой ру
Как приготовить вкусную пшенную кашу

Несладкая пшенная каша, посыпанная пармезаном, – отличная альтернатива овсянке: она вкусная и сытная, влюбиться в нее можно с первой же ложки.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • пшено – 100 г;
  • молоко – 125 мл;
  • вода – 125 мл;
  • пармезан – 40 г;
  • соль.

Способ приготовления

Промойте крупу 3-4 раза, чтобы вода в емкости с ней стала прозрачной. Переложите пшено в кастрюлю, добавьте молоко и воду. Варите до готовности – около 40 минут. После закипания закройте кастрюлю крышкой и время от времени перемешивайте ее, иначе крупа прилипнет ко дну.

При необходимости можно добавить воду или молоко – например, зерна еще плотные, или вы хотите сделать кашу более жидкой. В конце варки добавьте соль – но немного, поскольку сыр и так соленый.

Пока каша готовится, натрите на мелкой или средней терке пармезан. Затем выложите натертый сыр на кашу или перемешайте его с ней.

Готовить кашу можно не только на плите, но и в пароварке/мультиварке.

Лайфхак: в конце промывки сырое пшено можно обдать кипятком, чтобы каша не горчила.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
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