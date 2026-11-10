Чем заменить надоевшую овсянку: отельная каша, в которую я влюбилась

Несладкая пшенная каша, посыпанная пармезаном, – отличная альтернатива овсянке: она вкусная и сытная, влюбиться в нее можно с первой же ложки.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- пшено – 100 г;
- молоко – 125 мл;
- вода – 125 мл;
- пармезан – 40 г;
- соль.
Способ приготовления
Промойте крупу 3-4 раза, чтобы вода в емкости с ней стала прозрачной. Переложите пшено в кастрюлю, добавьте молоко и воду. Варите до готовности – около 40 минут. После закипания закройте кастрюлю крышкой и время от времени перемешивайте ее, иначе крупа прилипнет ко дну.
При необходимости можно добавить воду или молоко – например, зерна еще плотные, или вы хотите сделать кашу более жидкой. В конце варки добавьте соль – но немного, поскольку сыр и так соленый.
Пока каша готовится, натрите на мелкой или средней терке пармезан. Затем выложите натертый сыр на кашу или перемешайте его с ней.
Готовить кашу можно не только на плите, но и в пароварке/мультиварке.
Лайфхак: в конце промывки сырое пшено можно обдать кипятком, чтобы каша не горчила.