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Новогодний «Щелкунчик» в Мариинском театре: цены на билеты достигают 35 тысяч

Опубликовано: 10 ноября 2026 12:09
 Проверено редакцией
Городовой ру
Новогодний «Щелкунчик» в Мариинском театре: цены на билеты достигают 35 тысяч
фото Global Look Press
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«Щелкунчик» давно стал главным новогодним спектаклем Петербурга — и каждый год за билетами разворачивается настоящая охота. Сейчас Мариинский театр открыл продажи на декабрьские показы, и цены заметно разнятся в зависимости от сцены, даты и времени.

Сколько стоят билеты и где дешевле

На первые предновогодние показы, стартующие 20 декабря, билеты стоят от 7500 до 21 000 рублей. Самый дорогой вариант — вечерний сеанс 31 декабря на Исторической сцене: там цена доходит до 35 000 рублей.

С 26 декабря театр переходит на двухразовый режим: спектакли идут в 13:00 и 19:00, и дневные билеты традиционно дешевле. На Новой сцене (Мариинский‑2) цены сдержаннее — максимум 15 000 рублей.

Альтернатива от будущих звёзд балета

Для тех, кто хочет увидеть «Щелкунчика» без серьёзного удара по бюджету, есть вариант с участием воспитанников Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. Такие показы пройдут 7, 9 и 14 декабря — это шанс прикоснуться к традиции и поддержать молодых артистов.

Как подстраховаться и не остаться без спектакля

  • покупайте билеты заранее — из‑за высокого спроса хорошие места разбирают быстро;
  • сравнивайте цены на разных сценах: Новая сцена заметно доступнее Исторической;
  • присмотритесь к дневным сеансам — они дешевле, а атмосфера праздника от этого не страдает;
  • рассмотрите показы Академии Вагановой: это достойный вариант с более гуманным ценником.

Так получится попасть на культовый спектакль и не потратить целое состояние.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что Беглов назвал защиту портовой инфраструктуры Петербурга приоритетной задачей.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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