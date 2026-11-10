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Петербургских водителей предупредили: движение в тоннеле дамбы ограничено до 12 ноября

Опубликовано: 10 ноября 2026 10:27
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербургских водителей предупредили: движение в тоннеле дамбы ограничено до 12 ноября
фото Global Look Press
Чего ждать на дороге

В ближайшие дни водителям стоит быть внимательнее на Финской стороне — там проводят плановые работы в транспортном отсеке. Ограничения затронут движение с утра 11 ноября до вечера 12 ноября, а в отдельные моменты поток могут полностью останавливать.

Когда и где будут ограничения

С 09:00 11 ноября до 18:00 12 ноября движение в транспортном отсеке Финской стороны ограничат из‑за ремонта в тоннеле. По данным Дирекции КЗС, для ввода и вывода подъёмной техники возможны кратковременные полные остановки потока перед въездом — по регламенту не дольше 7–10 минут.

Что важно знать водителям

Дирекция КЗС просит автомобилистов следить за обстановкой: обращать внимание на информационные табло, разметку, знаки и ограждения, а также не превышать скорость.

Ранее «Городовой» рассказывал о списоке продуктов, которые государство будет мониторить в 2027 году.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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