Макароны по-флотски на новый лад: такой вкуснятины вы еще не пробовали — семья будет боготворить вас

Привычное блюдо на новый лад

Макаронные изделия пользуются широкой популярностью и подходят для ежедневного рациона. Предлагаем вашему вниманию авторский рецепт приготовления макарон по-флотски, который станет отличным вариантом для семейного обеда или ужина.

Ингредиенты:

Макароны — 250 г;

говяжий фарш — 300 г;

репчатый лук — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

шпинат — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

томатная паста — 1 ст. л.;

мясной или овощной бульон (допускается использование воды) — 200 мл;

сливки 10% — 200 мл;

тертый сыр — 50 г;

паприка — 1 ч. л.;

итальянские травы — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Технология приготовления:

Предварительно измельчите лук и чеснок, перец нарежьте кубиками. Макароны отварите до готовности.

Разогрейте масло в глубокой сковороде и обжарьте фарш. Добавьте лук, специи и соль. Затем введите чеснок, перец и томатную пасту.

Обжаривайте смесь на среднем огне в течение 5 минут, после чего залейте бульоном и сливками, добавьте шпинат. Тушите под крышкой 5 минут.

В завершение добавьте в сковороду сыр и готовые макароны, тщательно перемешайте. Блюдо рекомендуется подавать порционно, декорировав свежей зеленью. Приятного аппетита!

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова попробовала этот рецепт. Шпинат является очень необычным дополнением – получилось вкусно.

Фото сгенерировано ИИ

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