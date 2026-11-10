Макароны по-флотски на новый лад: такой вкуснятины вы еще не пробовали — семья будет боготворить вас

Макаронные изделия пользуются широкой популярностью и подходят для ежедневного рациона. Предлагаем вашему вниманию авторский рецепт приготовления макарон по-флотски, который станет отличным вариантом для семейного обеда или ужина.
Ингредиенты:
- Макароны — 250 г;
- говяжий фарш — 300 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- шпинат — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- мясной или овощной бульон (допускается использование воды) — 200 мл;
- сливки 10% — 200 мл;
- тертый сыр — 50 г;
- паприка — 1 ч. л.;
- итальянские травы — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Технология приготовления:
Предварительно измельчите лук и чеснок, перец нарежьте кубиками. Макароны отварите до готовности.
Разогрейте масло в глубокой сковороде и обжарьте фарш. Добавьте лук, специи и соль. Затем введите чеснок, перец и томатную пасту.
Обжаривайте смесь на среднем огне в течение 5 минут, после чего залейте бульоном и сливками, добавьте шпинат. Тушите под крышкой 5 минут.
В завершение добавьте в сковороду сыр и готовые макароны, тщательно перемешайте. Блюдо рекомендуется подавать порционно, декорировав свежей зеленью. Приятного аппетита!
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова попробовала этот рецепт. Шпинат является очень необычным дополнением – получилось вкусно.
Фото сгенерировано ИИ
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