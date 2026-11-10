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Макароны по-флотски на новый лад: такой вкуснятины вы еще не пробовали — семья будет боготворить вас

Опубликовано: 10 ноября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Макароны по-флотски на новый лад: такой вкуснятины вы еще не пробовали — семья будет боготворить вас
Макароны по-флотски на новый лад: такой вкуснятины вы еще не пробовали — семья будет боготворить вас
Городовой ру
Привычное блюдо на новый лад

Макаронные изделия пользуются широкой популярностью и подходят для ежедневного рациона. Предлагаем вашему вниманию авторский рецепт приготовления макарон по-флотски, который станет отличным вариантом для семейного обеда или ужина.

Ингредиенты:

  • Макароны — 250 г;
  • говяжий фарш — 300 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • шпинат — 100 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • мясной или овощной бульон (допускается использование воды) — 200 мл;
  • сливки 10% — 200 мл;
  • тертый сыр — 50 г;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • итальянские травы — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Технология приготовления:

Предварительно измельчите лук и чеснок, перец нарежьте кубиками. Макароны отварите до готовности.

Разогрейте масло в глубокой сковороде и обжарьте фарш. Добавьте лук, специи и соль. Затем введите чеснок, перец и томатную пасту.

Обжаривайте смесь на среднем огне в течение 5 минут, после чего залейте бульоном и сливками, добавьте шпинат. Тушите под крышкой 5 минут.

В завершение добавьте в сковороду сыр и готовые макароны, тщательно перемешайте. Блюдо рекомендуется подавать порционно, декорировав свежей зеленью. Приятного аппетита!

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова попробовала этот рецепт. Шпинат является очень необычным дополнением – получилось вкусно.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
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