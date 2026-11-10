Если куры стали меньше нестись - обязательно: 3 правила - и яйца девать некуда

Если они стали мелкими, возможно, все дело в температуре, освещении, питании – или еще в нескольких факторах.
Почему у одних яйца крупные, а у других – мелкие
На размер яиц влияют следующие факторы:
- Температура окружающей среды. Оптимальный показатель – от +16 °C до +22 °C. В жару и в холода куры выращивают маленькие яйца.
- Освещение. Чем больше света получают пернатые – тем крупнее яйца. Поздней осенью и зимой включайте неяркое искусственное освещение.
- Возраст куриц. Чем взрослее курица, тем крупнее у нее яйца.
- Питье воды. У куриц в доступе всегда должна быть чистая вода в достаточном количестве. Обезвоживание плохо сказывается на размере кладки.
- Масса тела. У мелких куриц яйца маленькие, у крупных – большие.
- Питание. Корм для куриц должен быть питательным и сбалансированным, со всеми необходимыми микроэлементами и витаминами. Так, комбикорм с овощами, зеленью и измельченным мелом поможет курицам нести крупные яйца. Кстати, питание они должны получать вовремя.
- Чистый и проветренный курятник. Если курицы живут в чистоте и часто выходят на свежий воздух, клаки будут крупными.
Конечно, нельзя исключать болезни. Если курица заболеет, кладки станут мелкими и нерегулярными. Ну и влияет на яйценоскость порода. К слову, пушкинская, минорка и ломан браун дают самые крупные яйца.