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Если куры стали меньше нестись - обязательно: 3 правила - и яйца девать некуда

Опубликовано: 10 ноября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Если куры стали меньше нестись - обязательно: 3 правила - и яйца девать некуда
Если куры стали меньше нестись - обязательно: 3 правила - и яйца девать некуда
Городовой ру
Любая курица может радовать семью крупными яйцами.

Если они стали мелкими, возможно, все дело в температуре, освещении, питании – или еще в нескольких факторах.

Почему у одних яйца крупные, а у других – мелкие

На размер яиц влияют следующие факторы:

  • Температура окружающей среды. Оптимальный показатель – от +16 °C до +22 °C. В жару и в холода куры выращивают маленькие яйца.
  • Освещение. Чем больше света получают пернатые – тем крупнее яйца. Поздней осенью и зимой включайте неяркое искусственное освещение.
  • Возраст куриц. Чем взрослее курица, тем крупнее у нее яйца.
  • Питье воды. У куриц в доступе всегда должна быть чистая вода в достаточном количестве. Обезвоживание плохо сказывается на размере кладки.
  • Масса тела. У мелких куриц яйца маленькие, у крупных – большие.
  • Питание. Корм для куриц должен быть питательным и сбалансированным, со всеми необходимыми микроэлементами и витаминами. Так, комбикорм с овощами, зеленью и измельченным мелом поможет курицам нести крупные яйца. Кстати, питание они должны получать вовремя.
  • Чистый и проветренный курятник. Если курицы живут в чистоте и часто выходят на свежий воздух, клаки будут крупными.

Конечно, нельзя исключать болезни. Если курица заболеет, кладки станут мелкими и нерегулярными. Ну и влияет на яйценоскость порода. К слову, пушкинская, минорка и ломан браун дают самые крупные яйца.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
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