В Смольном заявили: туристам не хватает поводов приезжать в Петербург в межсезонье

Что город предлагает гостям сегодня

Петербург давно закрепил за собой статус культурной столицы, и классика по‑прежнему притягивает туристов. Но город не стоит на месте: появляются новые форматы, маршруты и проекты, способные удивить даже бывалых путешественников.

О том, как развивается туризм в Северной столице и что стоит увидеть помимо привычных достопримечательностей, рассказал председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

Новые форматы: креатив, локальность, события

Помимо традиционных экскурсий, Петербург активно продвигает «Новую туристскую географию» — проект, который знакомит гостей с креативными пространствами, современными выставками и локальными продуктами. Растёт интерес и к креативным индустриям — от моды до сувениров.

Особенно заметен сдвиг в предпочтениях иностранных гостей: например, туристы из Китая всё чаще выбирают не только классику, но и посещение креативных площадок, дегустации местной кухни.

Межрегиональные и деловые маршруты

Город делает ставку на совместные программы с соседними регионами. Так, разрабатывается проект «Пушкинские литературные маршруты» вместе с Псковской и Ленинградской областями: он объединит локации, связанные с жизнью и творчеством поэта.

Важную роль играет и деловой туризм: конгрессы, форумы и научные мероприятия стабильно привлекают гостей и поддерживают экономику города круглый год.

Музыка и фестивали как драйверы турпотока

Концерты и фестивали тоже работают на туристическую привлекательность: часть зрителей приезжает специально ради события, а заодно знакомится с городом. По оценкам экспертов, на крупных концертах доля туристов среди зрителей достигает 20–30 %.

Что учесть, если планируете поездку: советы

следите за календарём городских событий — в межсезонье в Петербурге проходит много интересных фестивалей и концертов;

комбинируйте классику с нестандартными маршрутами — например, добавьте к музеям посещение креативных кластеров;

рассмотрите межрегиональные программы — они позволяют за одну поездку увидеть сразу несколько городов и природных локаций;

учитывайте деловой календарь: форумы и конференции — отличный повод посетить город вне высокого сезона.

Так можно открыть Петербург с новой стороны и получить впечатления, которые выходят далеко за рамки привычного туристического набора.

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