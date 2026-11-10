В Смольном заявили: туристам не хватает поводов приезжать в Петербург в межсезонье

Петербург давно закрепил за собой статус культурной столицы, и классика по‑прежнему притягивает туристов. Но город не стоит на месте: появляются новые форматы, маршруты и проекты, способные удивить даже бывалых путешественников.
О том, как развивается туризм в Северной столице и что стоит увидеть помимо привычных достопримечательностей, рассказал председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.
Новые форматы: креатив, локальность, события
Помимо традиционных экскурсий, Петербург активно продвигает «Новую туристскую географию» — проект, который знакомит гостей с креативными пространствами, современными выставками и локальными продуктами. Растёт интерес и к креативным индустриям — от моды до сувениров.
Особенно заметен сдвиг в предпочтениях иностранных гостей: например, туристы из Китая всё чаще выбирают не только классику, но и посещение креативных площадок, дегустации местной кухни.
Межрегиональные и деловые маршруты
Город делает ставку на совместные программы с соседними регионами. Так, разрабатывается проект «Пушкинские литературные маршруты» вместе с Псковской и Ленинградской областями: он объединит локации, связанные с жизнью и творчеством поэта.
Важную роль играет и деловой туризм: конгрессы, форумы и научные мероприятия стабильно привлекают гостей и поддерживают экономику города круглый год.
Музыка и фестивали как драйверы турпотока
Концерты и фестивали тоже работают на туристическую привлекательность: часть зрителей приезжает специально ради события, а заодно знакомится с городом. По оценкам экспертов, на крупных концертах доля туристов среди зрителей достигает 20–30 %.
Что учесть, если планируете поездку: советы
- следите за календарём городских событий — в межсезонье в Петербурге проходит много интересных фестивалей и концертов;
- комбинируйте классику с нестандартными маршрутами — например, добавьте к музеям посещение креативных кластеров;
- рассмотрите межрегиональные программы — они позволяют за одну поездку увидеть сразу несколько городов и природных локаций;
- учитывайте деловой календарь: форумы и конференции — отличный повод посетить город вне высокого сезона.
Так можно открыть Петербург с новой стороны и получить впечатления, которые выходят далеко за рамки привычного туристического набора.
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