Запретят мат — Шнуров уйдёт со сцены: музыкант пообещал прекратить выступления

Опубликовано: 3 ноября 2025 09:46
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

Группа, созданная Шнуровым, отмечена провокационной манерой исполнения и частым использованием ненормативной лексики.

Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», сообщил, что может прекратить выступления, если на законодательном уровне введут запрет на использование нецензурной лексики в песнях.

В интервью ТАСС он отметил, что подобные ограничения способны привести к неожиданным результатам, например, к увеличению интереса публики к его творчеству.

«Я перестану петь. Ну, а смысл? Я даже не знаю, что произойдет. Подобные запреты с непредсказуемыми последствиями. Я боюсь, что у меня сильно вырастут продажи, будет много кооперативов, будет повышение интереса ко мне»,

— предположил музыкант.

Шнуров выразил непонимание по поводу возможного ужесточения правил. Он считает, что ограничивать нужно только то, что реально вредит людям.

«Ленинград» был создан в Санкт-Петербурге в 1997 году Сергеем Шнуровым. Коллектив прославился ярким сценическим образом, выступлениями с элементами провокации, частым использованием духовых инструментов, а также женским вокалом.

Творчество группы регулярно затрагивает темы, связанные с бытовыми реалиями, а их песни часто становятся объектом обсуждения из-за острого социального подтекста и нестандартной подачи.

Ранее в одном из интервью Шнуров вспоминал о композиции, которую назвал «пророческой», в день смерти Армани.

Автор:
Юлия Аликова
Город
