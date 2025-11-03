Запретят мат — Шнуров уйдёт со сцены: музыкант пообещал прекратить выступления

Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», сообщил, что может прекратить выступления, если на законодательном уровне введут запрет на использование нецензурной лексики в песнях.
В интервью ТАСС он отметил, что подобные ограничения способны привести к неожиданным результатам, например, к увеличению интереса публики к его творчеству.
«Я перестану петь. Ну, а смысл? Я даже не знаю, что произойдет. Подобные запреты с непредсказуемыми последствиями. Я боюсь, что у меня сильно вырастут продажи, будет много кооперативов, будет повышение интереса ко мне»,
— предположил музыкант.
Шнуров выразил непонимание по поводу возможного ужесточения правил. Он считает, что ограничивать нужно только то, что реально вредит людям.
«Ленинград» был создан в Санкт-Петербурге в 1997 году Сергеем Шнуровым. Коллектив прославился ярким сценическим образом, выступлениями с элементами провокации, частым использованием духовых инструментов, а также женским вокалом.
Творчество группы регулярно затрагивает темы, связанные с бытовыми реалиями, а их песни часто становятся объектом обсуждения из-за острого социального подтекста и нестандартной подачи.
Ранее в одном из интервью Шнуров вспоминал о композиции, которую назвал «пророческой», в день смерти Армани.