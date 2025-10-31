Когда город вздохнёт свободнее? В Петербурге сезон дорожных работ выходит на финишную прямую

В городе в настоящее время оформлено около четырёх тысяч разрешений на проведение различных работ.

В Санкт-Петербурге осенью действуют 626 разрешений на ремонтные и строительные мероприятия, связанные с дорогами и улицами города. Летом их количество составляло 661.

На сезонной активности в этом году сказалось и то, что городской административно-технический инспекционный орган одобрил агротехнические работы до 10 ноября, что увеличило количество выданных ордеров в осенний период.

С приходом осени в городе уделяют внимание высадке деревьев: на эти работы выдано 157 разрешений, сообщает 78.ru.

Летние месяцы были посвящены главным образом масштабным ремонтным проектам на дорогах и инженерных объектах, которые сейчас завершаются.

Что касается работ на сетях инженерных коммуникаций, их продолжают выполнять круглый год: этой осенью насчитывается около 200 ордеров на такие мероприятия.

В общей сложности, сейчас активны около 4000 различных разрешений на работы, связанные с городским хозяйством. Примерно половину из них планируется завершить до конца нынешнего года.

Отмечается, что на Васильевском острове с 2 по 10 ноября вводятся ограничения на движение транспорта. Причиной станут работы, связанные с реконструкцией системы теплоснабжения.