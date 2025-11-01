Городовой / Общество / «Васька» или Васильевский: Лингвист СПбГУ о том, как остров называют коренные петербужцы
«Васька» или Васильевский: Лингвист СПбГУ о том, как остров называют коренные петербужцы

Опубликовано: 1 ноября 2025 20:00
Фото: Городовой.ру

В комментариях под заметками в Сети постоянно появляются люди, которые не потерпят уменьшительной формы.

Многие петербуржцы уверены: если человек говорит «Васька» вместо «Васильевский остров», значит, он не местный.

Но так ли это? «Городовой» обратился за разъяснением к кандидату филологических наук, доценту кафедры русского языка и руководителю Лингвистической клиники СПбГУ Екатерине Зориной.

По словам специалиста, нормативного или «правильного» короткого варианта для Васильевского острова не существует.

«Васька» — разговорное сокращение, удобное в быту, но неофициальное. В речи также встречаются другие формы — "ВО" или просто "на Васильевском"».

При этом, отмечает Зорина, выбор варианта часто зависит не от прописки, а от контекста и компании. Даже люди с высоким уровнем культуры могут использовать разговорные топонимы, если это уместно в ситуации.

Однако слова вроде «Васька» и «Питер» в целом считаются показателями низкого уровня речевой культуры. Но при этом их носители могут быть коренными петербуржцами в десятом колене.

Получается, что назвать остров «Васькой» — не ошибка, но лучше все-таки использовать полное название. Это скорее вопрос привычки и стиля общения: кто-то скажет «на ВО», кто-то «на Васильевский», а кто-то — «на Ваську». И все они будут правы по-своему.

Общество
