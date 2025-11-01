В Петербурге проверили сосиски — и 60% провалились: надежда только две марки

Проверка «Общественного контроля» превратилась в холодный душ для покупателей: из десятков образцов, взятых в петербургских сетях, лишь две марки сосисок соответствуют ГОСТу.
Все остальные попали в группу риска из-за мезофильной микрофлоры — той самой, что делает продукт опасным в сыром виде и требует жесткой термической обработки.
В магазинах «Вкустер 24» и «Лента» специалисты нашли изделия, обсеменённые бактериями. Они не смертельны, но ясно дают понять: варить нужно обязательно, сырыми есть нельзя.
ГОСТ прошли только:
- «Сливочные» ТМ DELIKAISER;
- «Молочные» ТМ «Владимирский стандарт».
Именно эти сосиски не вызвали вопросов у экспертов. Остальные — лотерея. Петербуржцам рекомендуют внимательно смотреть на производителя, не есть продукт холодным и следить за температурой приготовления.