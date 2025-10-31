Городовой / Город / Ноябрьские праздники в Петербурге: как будет работать общественный транспорт
Ноябрьские праздники в Петербурге: как будет работать общественный транспорт

Опубликовано: 31 октября 2025 13:18
Общественный транспорт тоже уйдет на выходной режим работы.

Жителям и гостям Санкт-Петербурга сообщили об изменении работы городского транспорта в период ноябрьских праздников. Корректировки затронут автобусы, троллейбусы, трамваи, метрополитен и пригородные поезда.

График движения общественного транспорта будет изменён в соответствии с праздничными и выходными днями.

Со 2 по 4 ноября общественный транспорт будет работать по режиму воскресенья, передает пресс-служба комитета по транспорту. Это позволит удобнее планировать поездки в выходные для всех жителей и гостей города.

Метрополитен 3 и 4 ноября перейдёт на расписание выходного дня. Таким образом, часы работы и интервалы движения немного изменятся.

Пригородные электрички 2 и 3 ноября работают по субботнему расписанию. На 4 ноября будет воскресный режим.

Кроме того, ранее сообщалось, что в праздничный период поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, предложат пассажирам вдвое больше мест на некоторых рейсах.

Это решение связано с ожидаемым ростом потока путешествующих в эти дни.

Автор:
Юлия Аликова
Город
