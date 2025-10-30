«Делает ее человечной»: секреты тактильного тепла в квартирах

Желание создать уютное и «теплое» пространство в доме — естественное стремление. Но как добиться этого эффекта, не превратив комнату в душное помещение?
Ответы на эти вопросы, касающиеся влияния цвета, материалов и текстур на восприятие температуры в интерьере, дал дизайнер Андрей Радаев, председатель комиссии Опоры России по дизайну и архитектуре, в беседе с порталом «Городовой».
Магия дерева и бархата: создаем уют даже в минимализме
«Теплые оттенки — охра, карамель, терракота, теплый серый — визуально повышают „температуру“ интерьера».
Однако, здесь важно соблюдать баланс.
«Излишек насыщенных теплых тонов делает пространство душным», — предупреждает Радаев.
Гармония достигается «сочетанием теплых и нейтральных поверхностей».
«Живая» фактура против глянца: дизайнер раскрывает секреты теплоты в интерьере
Важную роль играют не только цвета, но и фактуры.
«Дерево, лен, шерсть, глина и бархат не только приятны на ощупь — они „согревают“ зрительно, даже в минималистичных интерьерах», — подчеркивает эксперт.
Материалы с матовым, «живым» светопоглощением создают ощущение уюта, в то время как «глянец и металл визуально охлаждают» пространство.
«Ощущение тепла» от глины и льна: натуральные материалы — ключ к уюту?
Натуральные материалы, такие как дерево, лен, шерсть и глина, обладают особой энергетикой, которая, по мнению дизайнера, способна «согревать зрительно».
Даже в минималистичном интерьере, где формы просты и лаконичны, применение этих материалов привносит тактильное и визуальное тепло.
«Человечный» интерьер: секреты тактильного тепла в ваших стенах
Текстуры играют не менее важную роль.
«Бархат, шерсть, рогожа, букле добавляют тактильного тепла», — говорит Радаев.
Даже если комната оформлена в светлых тонах, «добавление текстурированных тканей делает ее более „человечной“ и обитаемой».
Именно эти детали создают ощущение уюта и комфорта, делая дом по-настоящему жилым пространством.