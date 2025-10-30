«Делает ее человечной»: секреты тактильного тепла в квартирах

Не только цвет: как фактура меняет восприятие температуры комнаты?

Желание создать уютное и «теплое» пространство в доме — естественное стремление. Но как добиться этого эффекта, не превратив комнату в душное помещение?

Ответы на эти вопросы, касающиеся влияния цвета, материалов и текстур на восприятие температуры в интерьере, дал дизайнер Андрей Радаев, председатель комиссии Опоры России по дизайну и архитектуре, в беседе с порталом «Городовой».

Магия дерева и бархата: создаем уют даже в минимализме

Андрей Радаев Дизайнер интерьеров «Цвет и материалы — ключевые элементы, влияющие на восприятие тепла в интерьере», — отмечает дизайнер.

«Теплые оттенки — охра, карамель, терракота, теплый серый — визуально повышают „температуру“ интерьера».

Однако, здесь важно соблюдать баланс.

«Излишек насыщенных теплых тонов делает пространство душным», — предупреждает Радаев.

Гармония достигается «сочетанием теплых и нейтральных поверхностей».

«Живая» фактура против глянца: дизайнер раскрывает секреты теплоты в интерьере

Важную роль играют не только цвета, но и фактуры.

«Дерево, лен, шерсть, глина и бархат не только приятны на ощупь — они „согревают“ зрительно, даже в минималистичных интерьерах», — подчеркивает эксперт.

Материалы с матовым, «живым» светопоглощением создают ощущение уюта, в то время как «глянец и металл визуально охлаждают» пространство.

«Ощущение тепла» от глины и льна: натуральные материалы — ключ к уюту?

Натуральные материалы, такие как дерево, лен, шерсть и глина, обладают особой энергетикой, которая, по мнению дизайнера, способна «согревать зрительно».

Даже в минималистичном интерьере, где формы просты и лаконичны, применение этих материалов привносит тактильное и визуальное тепло.

«Человечный» интерьер: секреты тактильного тепла в ваших стенах

Текстуры играют не менее важную роль.

«Бархат, шерсть, рогожа, букле добавляют тактильного тепла», — говорит Радаев.

Даже если комната оформлена в светлых тонах, «добавление текстурированных тканей делает ее более „человечной“ и обитаемой».

Именно эти детали создают ощущение уюта и комфорта, делая дом по-настоящему жилым пространством.