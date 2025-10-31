Когда бараны сидели в крепости: неожиданный факт о Круглой башне Выборга

В самом сердце Старого города, на Рыночной площади Выборга, стоит круглая башня — низкая, широкая и удивительно прочная. Её стены толщиной четыре метра, и, кажется, даже время отскакивает от них, не оставляя следов.
Башню построили в середине XVI века — как часть шведских укреплений, когда Выборг был ещё под властью короля Густава Вазы. Она должна была защищать подступы к городу, но с годами стала свидетелем совсем других историй.
Баранья тюрьма
В какой-то момент башня перестала быть военной — и стала… "бараньей тюрьмой". Да-да, сюда сгоняли овец и баранов, которые забрели на чужие поля или улицы. Хозяин мог вернуть животное, но только после уплаты штрафа.
В старых записях встречается даже выражение: "отсидел в бараньей башне". И хотя речь шла не о людях, Выборг быстро превратил этот факт в местную шутку, а башню — в легенду.
От обороны к застолью
Позже, когда войны отошли в прошлое, внутри башни обустроили ресторан. Здесь под каменными сводами звучали тосты и смех, а официанты шутливо называли посетителей "узниками" — уж слишком крепко двери и стены напоминали о прошлом.
В разные времена здесь размещались аптечный склад, кухня и даже военный госпиталь. Но какой бы ни была эпоха, башня всегда оставалась самой "толстой" частью города — буквально и исторически.
Башня, которая всё выдержала
Сегодня Круглая башня — одна из визитных карточек Выборга.
На её фасаде — флаги трёх эпох: шведской, российской и карельской. Она видела больше, чем любой городской дом, и, кажется, хранит всё — от запаха пороха до звона бокалов.