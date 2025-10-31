Городовой / Город / Когда бараны сидели в крепости: неожиданный факт о Круглой башне Выборга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Такси по золотому тарифу? Ужесточение правил грозит Петербургу не только подорожанием Город
Коричневый «Балтиец» на Красной ветке: новый состав проехал по петербургскому метро Город
Неожиданная премьера у «Театральной»: на месте Дома быта в Петербурге могут открыть второй вестибюль метро до 2040 года Город
120 лет на страже с дубьем и фонарем: где найти самых старых медведей Санкт-Петербурга Город
В Калининском районе приступили к проектированию новой транспортной развязки: что изменится для водителей? Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Достопримечательности Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Когда бараны сидели в крепости: неожиданный факт о Круглой башне Выборга

Опубликовано: 31 октября 2025 19:45
Башня
Когда бараны сидели в крепости: неожиданный факт о Круглой башне Выборга
Городовой ру

Когда-то в этой башне сидели узники — только блеяли они, а не клялись в невиновности.

В самом сердце Старого города, на Рыночной площади Выборга, стоит круглая башня — низкая, широкая и удивительно прочная. Её стены толщиной четыре метра, и, кажется, даже время отскакивает от них, не оставляя следов.

Башню построили в середине XVI века — как часть шведских укреплений, когда Выборг был ещё под властью короля Густава Вазы. Она должна была защищать подступы к городу, но с годами стала свидетелем совсем других историй.

Баранья тюрьма

В какой-то момент башня перестала быть военной — и стала… "бараньей тюрьмой". Да-да, сюда сгоняли овец и баранов, которые забрели на чужие поля или улицы. Хозяин мог вернуть животное, но только после уплаты штрафа.

В старых записях встречается даже выражение: "отсидел в бараньей башне". И хотя речь шла не о людях, Выборг быстро превратил этот факт в местную шутку, а башню — в легенду.

От обороны к застолью

Позже, когда войны отошли в прошлое, внутри башни обустроили ресторан. Здесь под каменными сводами звучали тосты и смех, а официанты шутливо называли посетителей "узниками" — уж слишком крепко двери и стены напоминали о прошлом.

В разные времена здесь размещались аптечный склад, кухня и даже военный госпиталь. Но какой бы ни была эпоха, башня всегда оставалась самой "толстой" частью города — буквально и исторически.

Башня, которая всё выдержала

Сегодня Круглая башня — одна из визитных карточек Выборга.

На её фасаде — флаги трёх эпох: шведской, российской и карельской. Она видела больше, чем любой городской дом, и, кажется, хранит всё — от запаха пороха до звона бокалов.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью