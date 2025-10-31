Еще год за партой: в Общественной плате заявили, что Россия готова к 12-летнему обучению в школе

В России обсуждается возможность перехода на 12-летнюю систему школьного образования. Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты, заявил, что страна готова к подобным изменениям, отметив:
«Наши дети не уступают японским, китайским или европейским. Мы вполне готовы к этому переходу. Вопрос лишь времени — я убежден, что мы к этому придем, и важно обсудить эту идею без паники», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.
По словам Гриба, большинство стран, достигших высокого уровня развития, обучают детей двенадцать лет, начиная с шести лет. В России, считает он, фактически уже реализуется подобная модель, поскольку последний год в детском саду можно рассматривать как подготовительный к школе, своего рода «нулевой класс».
Таким образом, по мнению Гриба, переход не станет чем-то кардинально новым для российских школьников и их родителей.
Гриб также отметил, что введение 12-летнего школьного цикла поможет сохранить квалифицированных педагогов в учебных заведениях.
Кроме того, это позволит выпускникам заканчивать школу в 18-летнем возрасте и поступать в высшие учебные заведения позже, чем сейчас, что соответствует практике ряда других стран с высоким уровнем образования.
Особенно, по его мнению, данная инициатива может оказаться востребованной в городах-миллионниках, где создание подготовительных классов для детей возможно реализовать на практике уже сегодня.
Гриб подчеркнул, что обсуждение находится на ранней стадии и ни о каком немедленном введении изменений речи не идёт.
Ранее сообщалось, что в нижней палате парламента рассматривалась инициатива разнообразить питание в школьных столовых, внедрив формат «шведского стола».