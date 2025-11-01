Посылки без курьеров: в Петербурге одна из интернет-площадок тестирует беспилотную доставку

В городе на Неве начато испытание доставки товаров с помощью беспилотных аппаратов. Об этом основательница онлайн-платформы Wildberries Татьяна Ким рассказала в своём телеграм-канале.
С её слов, проект реализуется при содействии городского комитета по транспорту и Федерального центра беспилотных авиационных систем.
Первый маршрут проходил от сортировочного склада в Шушарах до пункта выдачи заказов на Полевой улице, а затем аппарат возвратился обратно на базу.
Во время тестирования был продуман непростой логистический путь с несколькими остановками. Ким сообщила:
«Мы провели первые доставки и отработали сложный логистический маршрут с несколькими точками посадки».
Ранее стало известно, что на южной окраине Санкт-Петербурга планируется строительство склада одной из крупных торговых интернет-площадок площадью почти 70 тысяч квадратных метров.