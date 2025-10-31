Камни с небес? Обломки метеорита, замеченного над Москвой, могли упасть у трассы М‑11

Фрагменты небесного тела, замеченного над Москвой, приземлились вблизи нескольких населенных пунктов, среди которых Боровичи, Максатиха, Пестово и Удомля.
Есть вероятность, что отдельные куски долетели до автодороги М-11, соединяющей столицу с Петербургом.
Такая информация была озвучена представителями Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.
Как сообщают специалисты, в атмосферу нашей планеты вошёл метеорит, состоящий из железа или железокаменной породы, его диаметр приблизительно составляет один метр.
“Согласно результатам триангуляции движения тела по 274 измерениям <…> небесное тело вошло в атмосферу Земли со скоростью около 35 км/с под углом около 14 градусов к поверхности,”
— говорится в официальном сообщении.
За ходом метеорита наблюдали по 274 параметрам для уточнения его траектории.
Явление стало заметно на высоте около 150 километров в небе над Волгоградской областью.
Перемещаясь над Вологдой и Череповцом, объект дважды рассыпался в верхних слоях атмосферы: сначала на высоте порядка 42 километров, затем — на высоте около 32 километров у города Пестово в Новгородской области.
По словам астрономов, в момент разрушения небесного тела местные жители могли наблюдать яркие вспышки и услышать громкие звуковые удары.
Полагают, что обломки могли выпасть на территорию между Боровичами, Вышним Волочком, Максатихой и Пестово.
По предварительным оценкам, на поверхности земли, скорее всего, можно обнаружить частицы размером около одного сантиметра, а также несколько крупных фрагментов, сравнимых с мячом.
Однако процесс поиска усложняется болотистой местностью и ограниченной доступностью районов возможного падения.