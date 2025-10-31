Городовой / Город / «Единственный»: Набоков так любил этот дом в Петербурге, что не изменял ему всю жизнь
«Единственный»: Набоков так любил этот дом в Петербурге, что не изменял ему всю жизнь

Опубликовано: 31 октября 2025 18:45
Дом
«Единственный»: Набоков так любил этот дом в Петербурге, что не изменял ему всю жизнь
Городовой ру

Розовый особняк на Большой Морской помнит и семейные вечера, и начало революции.

Если идти по Большой Морской, взгляд обязательно цепляется за розовый дом с изящным балконом. В нём в 1899 году родился будущий классик — Владимир Набоков.

Дом, где началось слово

В 1897 году дом купили перед свадьбой Елены Рукавишниковой и Владимира Дмитриевича Набокова. Через два года здесь родился их сын — будущий писатель, которому суждено было стать одним из самых узнаваемых голосов XX века.

Этот особняк стал частью семьи Набоковых в конце XIX века. В нём рос мальчик, который позже напишет: "Единственный в мире дом — этот".

Для него он останется мерилом света, уюта и покоя. Во всей своей жизни Набоков больше не приобрёл ни одного дома, предпочитая гостиницы и съёмные квартиры — будто не хотел изменять единственному адресу, который называл домом.

Дом, где детство встречалось с историей

Но под его крышей хранилось не только детство. 8 ноября 1904 года здесь, в гостиной на первом этаже, прошло заседание земского съезда, где впервые прозвучали конституционные требования — событие, с которого многие историки начинают отсчёт русской революции.

Позже здесь собирался Центральный комитет кадетов. Дом, где родился поэт, оказался свидетелем политических перемен.

Дом, который помнит

Сегодня этот адрес живёт другой жизнью. С апреля 1998 года первый этаж дома — тот самый, "семейный" — занимает Музей Владимира Набокова, филиал филфака СПбГУ. Два верхних этажа отданы под детскую школу искусств имени Бортнянского.

В музее нет вычурности — лишь комнаты, где угадываются очертания прошлого: гостиная, столовая, библиотека, старый витраж над лестницей.

В витринах — очки, карандаши, карточки для записей, игра Scrabble. Мелочи, из которых когда-то складывался внутренний мир человека, писавшего "Лолиту" и "Другие берега".

Автор:
Елизавета Астахова
Город
