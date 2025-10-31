Городовой / Город / 120 лет на страже с дубьем и фонарем: где найти самых старых медведей Санкт-Петербурга
120 лет на страже с дубьем и фонарем: где найти самых старых медведей Санкт-Петербурга

Опубликовано: 31 октября 2025 20:45
Механический завод К. Зигеля
120 лет на страже с дубьем и фонарем: где найти самых старых медведей Санкт-Петербурга
Городовой ру

В городе, где заводы обычно прятали за заборами, один решил стать украшением улицы.

На улице Достоевского есть дом, который можно принять за музей. Башенки, арки, кирпичный узор, растительные орнаменты — и вдруг табличка: "Механический завод К. Зигеля".

Это и вправду завод. Но который строили как произведение искусства.

Невероятные фантазии Зигеля

Курт Зигель, немец по происхождению, открыл здесь производство в 1877 году и поручил архитектору Иосифу Китнеру сделать невозможное — совместить индустрию и эстетику.

Так появился комплекс, где за фасадами в стиле кирпичной эклектики шумели станки, а по стенам тянулись узоры из граффито — шестерёнки, инструменты и монограмма владельца.

Медведи у ворот

Главная загадка завода — парные скульптуры медведей у входа.

Каждый зверь держит дубовый ствол с фонарём — символ силы и света. Их автор — скульптор Александр Обер, а отлиты они, предположительно, на заводе Сан-Галли — другом индустриальном гиганте Петербурга.

Эти звери стояли здесь уже в 1880-х годах, когда рабочие приходили на смену, а прохожие останавливались: впервые в городе завод встречал гостей так торжественно.

Не казарма, не фабрика — "машинный театр", где красота становилась частью труда.

От шестерёнок к часам

После революции предприятие сменило десятки названий — "Гидравлика", "Техника безопасности", завод электрических часов, а позже — "Хронотрон".
В этих стенах собирали не только машины, но и время — электронные приборы, отсчитывающие секунды.

Сегодня здания отреставрированы, часть фасада застеклена, но медведи у ворот остались. Кажется, они по-прежнему сторожат эпоху.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
