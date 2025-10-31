Городовой / Город / До 118 тысяч рублей в месяц: Петростат рассекретил среднюю зарплату в Петербурге
До 118 тысяч рублей в месяц: Петростат рассекретил среднюю зарплату в Петербурге

Опубликовано: 31 октября 2025 23:00
Петростат сообщил, что в Санкт-Петербурге средний уровень заработной платы приблизился к 118 тысячам рублей.

В Санкт-Петербурге по итогам первых шести месяцев текущего года отмечен рост средней зарплаты почти на 13% к значениям января–июня прошлого года. Доход жителей города достиг уровня 117 911 рублей в месяц. Такие сведения опубликовал Петростат.

Наиболее высокие показатели зафиксированы в сфере добычи полезных ископаемых, где средний заработок составляет 282 923 рубля. Далее следуют работники водного транспорта с доходом 199 493 рубля.

В числе лидеров также специалисты воздушного и космического транспорта, чей средний заработок оценивается в 198 843 рубля, а также сотрудники финансовых и страховых организаций — 186 119 рублей.

Среди работников отрасли информации и связи, что включает сферу информационных технологий, средний месячный доход достигает 182 815 рублей.

Меньше всех, по данным за первое полугодие, получили сотрудники гостиниц и предприятий общепита — 69 699 рублей. За ними следуют представители почтовых и курьерских служб, чей доход немного превышает 49 тысяч.

Ранее обсуждалось, что Санкт-Петербург не включён в десятку российских регионов с самыми высокими зарплатами.

Юлия Аликова
