«Кривая жизни» после 25: когда люди начинают стареть

Новость от ученых о том, что старение начинается в 25 лет, заставила многих задуматься.

Терапевт и кардиолог Юлия Маршинцева прокомментировала этот вопрос порталу «Городовой», объяснив физиологические процессы и дав ценные советы, как сохранить молодость и замедлить неумолимый ход времени.

«Плато жизни» и «спуск вниз»: Как сохранить молодость после 25?

Этот возраст знаменует завершение роста и формирование половых гормонов. После периода пубертата наступает фаза «плато», которая длится несколько лет, поддерживая достигнутое развитие.

«Но понятно, когда мы маленькие, только родились, идет кривая, если представить нашу жизнь в виде кривой, то идет вверх. И вот как раз отметка 25 лет в среднем, плюс-минус… начинает потихоньку снижаться».

Важно понимать, что это не означает резкого старения.

«Это не говорит о том, что 25 лет у нас мы начинаем заметно стареть», — подчеркивает врач.

Однако, метаболические процессы начинают замедляться, и «кривая жизни» постепенно идет вниз.

Антиоксиданты, омега-3 и «небыстрые» углеводы: Секретный рецепт от старения от доктора Маршинцевой

Чтобы продлить фазу «плато» и замедлить процесс старения, доктор Маршинцева предлагает проверенные, хотя и не новые, рекомендации.

«Нужно питаться правильно», — говорит она.

Приоритет отдается пище с антиоксидантами, без вредных добавок.

«Клетчатка, зелень, овощи, фрукты, рыба богатая омега-пуриносыщенными жирными кислотами», особенно «рыба, как правило, северных морей, там в этой рыбе больше всего содержится омега-3».

Не менее важны «углеводы небыстрые» — крупы и макароны из твердых сортов.

«Это все полезно», — подтверждает терапевт.

Также необходимо следить за уровнем витамина D.

Солнце, мороз, ветер: Как внешние факторы ускоряют неумолимое старение?

Кроме внутреннего ухода, важно помнить и о внешних факторах, влияющих на состояние кожи.

«Защищаем кожу от ультрафиолета, это ССПФ, крема», — рекомендует доктор.

Таким образом, хотя биологические часы и начинают замедлять свой ход после 25 лет, правильное питание, забота о коже и умеренный образ жизни могут помочь сохранить молодость и здоровье на долгие годы.