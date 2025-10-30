«Кривая жизни» после 25: когда люди начинают стареть

Новость от ученых о том, что старение начинается в 25 лет, заставила многих задуматься.
Терапевт и кардиолог Юлия Маршинцева прокомментировала этот вопрос порталу «Городовой», объяснив физиологические процессы и дав ценные советы, как сохранить молодость и замедлить неумолимый ход времени.
«Плато жизни» и «спуск вниз»: Как сохранить молодость после 25?
Этот возраст знаменует завершение роста и формирование половых гормонов. После периода пубертата наступает фаза «плато», которая длится несколько лет, поддерживая достигнутое развитие.
«Но понятно, когда мы маленькие, только родились, идет кривая, если представить нашу жизнь в виде кривой, то идет вверх. И вот как раз отметка 25 лет в среднем, плюс-минус… начинает потихоньку снижаться».
Важно понимать, что это не означает резкого старения.
«Это не говорит о том, что 25 лет у нас мы начинаем заметно стареть», — подчеркивает врач.
Однако, метаболические процессы начинают замедляться, и «кривая жизни» постепенно идет вниз.
Антиоксиданты, омега-3 и «небыстрые» углеводы: Секретный рецепт от старения от доктора Маршинцевой
Чтобы продлить фазу «плато» и замедлить процесс старения, доктор Маршинцева предлагает проверенные, хотя и не новые, рекомендации.
«Нужно питаться правильно», — говорит она.
Приоритет отдается пище с антиоксидантами, без вредных добавок.
«Клетчатка, зелень, овощи, фрукты, рыба богатая омега-пуриносыщенными жирными кислотами», особенно «рыба, как правило, северных морей, там в этой рыбе больше всего содержится омега-3».
Не менее важны «углеводы небыстрые» — крупы и макароны из твердых сортов.
«Это все полезно», — подтверждает терапевт.
Также необходимо следить за уровнем витамина D.
Солнце, мороз, ветер: Как внешние факторы ускоряют неумолимое старение?
Кроме внутреннего ухода, важно помнить и о внешних факторах, влияющих на состояние кожи.
«Защищаем кожу от ультрафиолета, это ССПФ, крема», — рекомендует доктор.
Таким образом, хотя биологические часы и начинают замедлять свой ход после 25 лет, правильное питание, забота о коже и умеренный образ жизни могут помочь сохранить молодость и здоровье на долгие годы.