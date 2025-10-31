Городовой / Город / С 13 декабря без визы: россиянам открыта дорога в Иорданию
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Посылки без курьеров: в Петербурге одна из интернет-площадок тестирует беспилотную доставку Город
До 118 тысяч рублей в месяц: Петростат рассекретил среднюю зарплату в Петербурге Город
Камни с небес? Обломки метеорита, замеченного над Москвой, могли упасть у трассы М‑11 Город
Еще год за партой: в Общественной плате заявили, что Россия готова к 12-летнему обучению в школе Город
Такси по золотому тарифу? Ужесточение правил грозит Петербургу не только подорожанием Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Достопримечательности Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

С 13 декабря без визы: россиянам открыта дорога в Иорданию

Опубликовано: 31 октября 2025 23:30
С 13 декабря без визы: россиянам открыта дорога в Иорданию
С 13 декабря без визы: россиянам открыта дорога в Иорданию
Global Look Press / Yulia Kapishnikova / Russian Look

Для туристических поездок срок пребывания в стране установлен до 30 дней.

С 13 декабря отменяется визовый режим для граждан России и Иордании. Этот порядок введён на основании соглашения, которое было заключено 20 августа в Москве, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Россияне смогут посещать Иорданию без оформления визы на срок до 30 дней в рамках одной поездки. Такие правила действуют при условии, что цель визита — туризм или непродолжительная поездка, не связанная с трудоустройством, обучением или переездом на постоянное место жительства.

В течение двенадцати месяцев общее время пребывания в стране не должно превышать 90 дней.

Жителям Иордании предоставляются аналогичные условия для поездок в Россию. Они также смогут посещать страну до одного месяца за один раз с общим лимитом в три месяца в году.

Этот порядок касается исключительно туристических и краткосрочных визитов.

Ранее сообщалось, что цена авиабилета из России в Южную Корею обойдется в сумму от 60 тысяч рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью