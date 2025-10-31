С 13 декабря без визы: россиянам открыта дорога в Иорданию

С 13 декабря отменяется визовый режим для граждан России и Иордании. Этот порядок введён на основании соглашения, которое было заключено 20 августа в Москве, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Россияне смогут посещать Иорданию без оформления визы на срок до 30 дней в рамках одной поездки. Такие правила действуют при условии, что цель визита — туризм или непродолжительная поездка, не связанная с трудоустройством, обучением или переездом на постоянное место жительства.
В течение двенадцати месяцев общее время пребывания в стране не должно превышать 90 дней.
Жителям Иордании предоставляются аналогичные условия для поездок в Россию. Они также смогут посещать страну до одного месяца за один раз с общим лимитом в три месяца в году.
Этот порядок касается исключительно туристических и краткосрочных визитов.
Ранее сообщалось, что цена авиабилета из России в Южную Корею обойдется в сумму от 60 тысяч рублей.