Такси по золотому тарифу? Ужесточение правил грозит Петербургу не только подорожанием

В первом квартале 2025 года средний чек на рынке увеличился на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 624 рублей.

По оценкам представителей службы такси «Максим», в ближайшие два-три года могут значительно возрасти как арендные ставки для водителей, так и стоимости поездок для клиентов. С 2026 по 2027 год тарифы для пассажиров в Петербурге могут увеличиться на 20–30%.

Причинами называют удорожание обслуживания, ремонта и обновления транспортных средств, сообщает «Деловой Петербург».

Дополнительным последствием роста затрат может стать ухудшение качества поездок, несмотря на увеличение стоимости. Эксперты упоминают, что большая часть пассажиров — 83,7% из числа опрошенных Роскачеством — хотелось бы пользоваться иностранными автомобилями, однако удовлетворять эти предпочтения перевозчики смогут все реже.

По мнению специалистов, это вызовет общее снижение удовлетворенности услугами такси.

В течение последнего года стоимость поездок росла, хотя темпы роста замедлились по сравнению с предыдущими периодами. В первом квартале 2025 года средний чек составил 624 рубля, что на 7% выше, чем за аналогичный период прошлого года, а за двенадцать месяцев рост достиг 12%.

В компании «Максим» отмечают, что средняя стоимость поездки в Петербурге не оставалась стабильной, а менялась на протяжении года: после новогодних каникул цены опустились до минимума в марте.

Затем, с началом туристического сезона в мае, постепенно увеличивались, а летом держались на высоком уровне, снижаясь только к октябрю.

Андрей Белов, представляющий Общественный совет по вопросам развития такси в Северо-Западном округе, сообщил:

«Мы не поднимаем цены, мы не пытаемся заработать сверхприбыль. Любое повышение цены — это не способ нажиться. Мы вынуждены компенсировать очередные дополнительные расходы, которые на нас ложатся в связи с принятием новых постановлений и законов».

Даниил Курашев, исполнительный директор компаний «Ситимобил» и «Таксовичкоф», полагает, что в будущем рынок может стать ещё более монополизированным, ряд фирм могут прекратить работу, а количество водителей — сократиться.

Это приведёт к дальнейшему росту цен на поездки и увеличению времени подачи автомобиля для клиентов.

В Государственной думе в настоящее время рассматривается законодательная инициатива, согласно которой не менее 25% записей в реестре такси смогут составлять транспортные средства частных владельцев, не соответствующих требованиям локализации.

Указанная мера даст возможность самозанятым гражданам перевозить пассажиров на личных автомобилях до 1 января 2033 года. При этом ключевым условием станет владение автомобилем не менее полугода.