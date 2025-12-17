Построят, но не там, где их ждут: «Магистраль 31» и «Коломяжская» обходят Приморский район

Станция метро «Магистраль 31» в Петербурге будет построена на новом месте — на пустыре.

На этой неделе завершился этап общественных обсуждений одного из главных транспортных проектов Санкт-Петербурга — планируемого продолжения Фрунзенско-Приморской линии метро.

Он предусматривает появление новых станций в Приморском районе, включая строительство участка от «Шуваловского проспекта» до будущей станции «Коломяжская», а также создание нового депо.

Решение по размещению станции «Магистраль 31» вызвало широкий общественный отклик, сообщает Neva.Today.

В изначальной концепции станцию «Магистраль 31» предполагалось возвести в квартале, ограниченном Плесецкой и Арцеуловской улицами, то есть в центре уже сложившейся жилой зоны.

Позже, в актуализированной версии проекта, станция была сдвинута севернее, к Дороге в Каменку, сейчас там располагаются в основном неосвоенные участки под перспективную застройку.

Такой перенос объясняется расчетами, рассчитанными на развитие территории на период не менее 30 лет вперед.

Стоит отметить, что предполагавшийся пассажиропоток на этом участке рассчитан до 2052 года. Однако жители Приморского района, особенно микрорайонов «Чистое небо», Арцеуловской аллеи и прилегающих кварталов, восприняли новое проектное решение негативно.

В своих обращениях к городским властям они выражают обеспокоенность тем, что густонаселённые дома останутся без станции метро поблизости.

Многие местные жители требуют либо вернуться к первоначальному расположению станции ближе к Плесецкой улице, либо соорудить подземный переход с движущейся дорожкой от станции «Шуваловский проспект».

В социальных сетях и на платформе для обсуждений горожане указывают, что сейчас до ближайшей остановки городского транспорта приходится идти по 20–25 минут быстрым шагом.

Исполнитель проекта и организаторы общественных обсуждений ссылаются на действующие строительные регламенты.

В ответе на замечания подчёркивается, что проблемы с перегруженностью автобусов и нехваткой трамваев относятся к сфере развития наземного транспорта, а не к вопросам проектирования метро.

В результате финальное решение таково: все предложения жителей были отклонены, проект реализуют в утвержденном виде.

Таким образом, станцию «Магистраль 31» разместят на севере Каменки, а «Коломяжская» станет конечной станцией с соответствующей базой для поездов.

Городские власти убеждены, что новая линия и новый пересадочный узел послужат стимулом для развития всего северо-западного сектора Санкт-Петербурга.

Для горожан из густонаселённых кварталов Плесецкой улицы и окрестностей этот проект пока означает продолжительные пешие прогулки или поездки на переполненных автобусах до ближайшего метро.

Когда именно метрополитен и другой городской транспорт станут более доступными для жителей этих районов, пока не ясно. Вопрос шаговой доступности метро для спальных районов остаётся для многих болезненным.

Ранее сообщалось, что станции «Путиловская» и «Юго-Западная» в Петербурге могут быть открыты к концу декабря.

