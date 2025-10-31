Городовой / Город / Не спешите загадывать! Грот в Монрепо исполняет желания — но не все
Не спешите загадывать! Грот в Монрепо исполняет желания — но не все

вход в грот
Среди дорожек Монрепо спряталось место, где шутка XVIII века превратилась в местную легенду.

В парке Монрепо под Выборгом есть место, где камни будто шепчут.

Меж скал притаилась узкая расщелина — вход в грот, который обещает исполнить желания. Говорят, стоит лишь зайти внутрь и подумать о самом заветном, как судьба обязательно услышит.

Но не пугайтесь — глубина этого "таинственного" грота всего два шага. Это не подземелье и не древнее святилище, а тонкий паркoвый розыгрыш XVIII века. Подобные гроты строили в пейзажных садах Европы, чтобы удивлять гостей и напоминать: чудеса бывают не там, где их ищешь.

Каменная шутка Людвига Николаи

Создатель Монрепо, Людвиг Генрих Николаи, славился чувством юмора и умением соединять философию с игрой. Его парк задумывался как место размышления и лёгкой иронии над самим собой.

Грот Желаний идеально вписался в эту идею — в нём нет тайных ходов, но есть тишина, прохлада и странное ощущение, что камни действительно что-то помнят.

Легенда, которую придумали посетители

Скорее всего, поверье о "желаниях" появилось позже — уже от самих гостей парка. Сюда приходили художники, влюблённые, мечтатели.

Кто-то оставлял на стенах надписи, кто-то просто касался гранита ладонью, веря, что камень исполнит просьбу. Так шутка Николаи стала настоящей легендой.

"Понимаешь, что грот искусственный, оказывается и небольшой, а всё равно мысль и надежда на исполнение желания возникает моментально" - пишут посетители.

Два шага — и покой

Пройдя грот насквозь, вы выходите к одному из самых живописных видов Монрепо — воде, отражающей небо и сосны. В этот момент действительно можно поверить, что желания сбываются.

Елизавета Астахова
