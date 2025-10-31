В какое время дня нельзя заглядывать в глаза сфинксам на Университетской набережной?

Их глаза полузакрыты, но, кажется, именно так и видят истину.

Университетская набережная кажется привычной — вода, гранит, Академия художеств. Но стоит подойти ближе к паре сфинксов напротив дома 17 — и город будто становится другим.

Сфинксы, которые умеют закрывать глаза

Этим исполинам — больше 3500 лет. Они высечены из розового гранита по образу фараона Аменхотепа III, и считаются одними из лучших его портретов.



Когда солнце встаёт, лица их кажутся мягкими и спокойными; к закату — камень темнеет, и сфинксы словно щурятся, становясь настороженными и зловещими.

Говорят, выражение их лиц и глаз действительно меняется.

Масоны и их взгляд

Среди множества городских легенд именно эти сфинксы считаются масонскими. Полузакрытые веки символизируют не дремоту, а внутреннее зрение — умение видеть истину не внешним глазом, а через созерцание.

Есть и более мрачная история.

В Египте сфинкс пожирал тех, кто не знал ответа на его загадку, но умирал сам, если человек постигал тайны бытия.

Говорят, на рассвете и закате нельзя смотреть им прямо в глаза — их каменный взгляд может подчинить человека или свести с ума.

Каменные свидетели желаний

Но есть и более мягкая легенда — почти петербургская. Влюблённые приходят к сфинксам за желаниями: нужно потереть правый клык и загадать своё.

По блеску гранита видно — просьбы сбываются часто.

Петербург, который не играет в легенды

Сфинксы прибыли сюда в 1832 году из Фив, и с тех пор видят всё: революции, свадьбы, разводы, белые ночи и очередных туристов с фотоаппаратами.

Они уже давно часть города — не египетская экзотика, а петербургские хранители воды и тишины. Может, поэтому кажется, что у них и правда другое зрение.