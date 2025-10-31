Городовой / Город / В Москве и Петербурге подержанные автомобили нарасхват: почему жители стали покупать их быстрее?
В Москве и Петербурге подержанные автомобили нарасхват: почему жители стали покупать их быстрее?

Опубликовано: 31 октября 2025 05:40
Городовой ру

В Санкт-Петербурге автомобили возрастом от трёх до пяти лет в среднем находят новых владельцев за 29 дней.

Осенью в Москве и Санкт-Петербурге наблюдался заметный подъём на рынке легковых машин с пробегом.

Жители мегаполисов стали оформлять сделки по продаже подержанных автомобилей заметно быстрее. С такими данными выступили аналитики «Авто.ру Бизнес», сообщают «Известия».

В среднем по стране активность на вторичном рынке после летнего роста оставалась почти неизменной.

Продажа автомобилей в возрасте до двух лет и от шести до девяти лет занимала примерно 33 дня, а для машин старше десяти лет этот срок был около 27 дней.

Изменения стали заметны осенью. В Москве и Санкт-Петербурге машины с пробегом различных возрастных и ценовых категорий продавались значительно быстрее.

В Северной столице, а также в Ленинградской области, особенно сократилось время сделки в сегменте автомобилей трёх-пяти лет — на семь дней. Теперь до завершения покупки проходит в среднем 29 дней.

Для машин возрастом до двух лет темпы стали выше, средний срок сократился на пять дней и составил около месяца.

В Москве в сегменте авто трёх-пяти лет срок реализации составил 37 дней, что почти не изменилось с прошлых периодов.

На покупку машины в возрасте до двух лет теперь требуется в среднем 25 дней, что на шесть дней меньше прежнего показателя.

Эксперты отмечают, что в столицах покупатели и продавцы быстрее реагируют на колебания в экономике.

Из-за повышения утильсбора многие опасаются дальнейшего увеличения стоимости, ускоряя решение о приобретении транспорта.

В некоторых сегментах наблюдается небольшое снижение покупательской активности, но в целом крупные города продолжают задавать общий темп на вторичном рынке машин.

Ранее стало известно, что в Госдуму был внесён законопроект о легализации продажи так называемых красивых автомобильных номеров.

Автор:
Юлия Аликова
Город
