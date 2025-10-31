Будущим врачам — прибавка: в Ленобласти с января 2026-го вырастут целевые стипендии

С 1 января 2026 года учащиеся медицинских и фармацевтических учреждений Ленинградской области, проходящие обучение по целевым направлениям, будут получать по 10 тысяч рублей в месяц вместо прежних 5 тысяч.
Для ординаторов размер выплаты увеличится с 10 до 15 тысяч рублей ежемесячно. Глава региона Александр Дрозденко подписал соответствующий документ.
Губернатор подчеркнул значение этих изменений для будущего здравоохранения.
Это не просто финансовая поддержка, а долгосрочная инвестиция в кадровое обеспечение медицины, чтобы молодежь возвращалась после учёбы работать в районные больницы и поликлиники
— отметил он в своем телеграм-канале.
Ранее губернатор рассказал о планах по преобразованию образовательной системы области.