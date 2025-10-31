Городовой / Город / Будущим врачам — прибавка: в Ленобласти с января 2026-го вырастут целевые стипендии
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Такси по золотому тарифу? Ужесточение правил грозит Петербургу не только подорожанием Город
Коричневый «Балтиец» на Красной ветке: новый состав проехал по петербургскому метро Город
Неожиданная премьера у «Театральной»: на месте Дома быта в Петербурге могут открыть второй вестибюль метро до 2040 года Город
120 лет на страже с дубьем и фонарем: где найти самых старых медведей Санкт-Петербурга Город
В Калининском районе приступили к проектированию новой транспортной развязки: что изменится для водителей? Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Достопримечательности Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Будущим врачам — прибавка: в Ленобласти с января 2026-го вырастут целевые стипендии

Опубликовано: 31 октября 2025 20:00
Будущим врачам — прибавка: в Ленобласти с января 2026-го вырастут целевые стипендии
Будущим врачам — прибавка: в Ленобласти с января 2026-го вырастут целевые стипендии
Городовой ру

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление.

С 1 января 2026 года учащиеся медицинских и фармацевтических учреждений Ленинградской области, проходящие обучение по целевым направлениям, будут получать по 10 тысяч рублей в месяц вместо прежних 5 тысяч.

Для ординаторов размер выплаты увеличится с 10 до 15 тысяч рублей ежемесячно. Глава региона Александр Дрозденко подписал соответствующий документ.

Губернатор подчеркнул значение этих изменений для будущего здравоохранения.

Это не просто финансовая поддержка, а долгосрочная инвестиция в кадровое обеспечение медицины, чтобы молодежь возвращалась после учёбы работать в районные больницы и поликлиники

— отметил он в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор рассказал о планах по преобразованию образовательной системы области.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью