Совесть чиста: три места в Петербурге, где можно есть пышки и не бояться молока и яиц

Проверенные места для веганов в Северной столице.

Когда речь заходит о Петербурге, пышки занимают особое место в гастрономической карте города.

Однако для веганов или тех, кто избегает молочных и яичных продуктов, классические пышечные часто оказываются недоступны — тесто нередко содержит запрещенные ингредиенты или молочный маргарин.

Возникает закономерный вопрос: где найти то самое, знакомое с детства лакомство, но с безупречным веганским составом? Рассмотрены три проверенных места, где тесто для пышек не содержит никаких продуктов животного происхождения.

«Пышечка» от Ginza — сеть с веганским тестом для пышек

Сеть «Пышечка» от Ginza стала настоящим открытием для сторонников растительного питания. На данный момент она представлена двумя точками: на Гороховой улице, 16, и на Набережной канала Грибоедова, 56/58.

Почему это место рекомендуется? Главное — состав. Пышки здесь веганские.

“Пышки воздушные, с них не течет масло, свежее тесто, хочется за ними возвращаться снова и снова!”.

Подача — классическая, горячие, посыпанные сахарной пудрой, они доставляют отдельный восторг, особенно если вкушать их, “пока они только что из фритюра”.

Атмосфера в заведениях сети также заслуживает внимания. Внутри чисто, персонал приветлив, а отдача заказа происходит быстро. Отмечается, что даже при потоке гостей отсутствует ощущение “толкучки”.

Интерьер с элементами ретро ощущается современным и приятным для пребывания.

«Пышки Вприпрыжку» — ещё одно место с веганским тестом

«Пышки Вприпрыжку» были проверены и оправдали ожидания. Здесь также был проведен повторный опрос о составе теста, и подтверждено: “тесто веганское, без животных продуктов”.

Эти пышки отлично подходят для завтраков и перекусов. Они описываются как очень вкусные — свежие, воздушные, быстро исчезающие с тарелки.

Иногда, как отмечают посетители, приходится ожидать новую партию из фритюра, но ожидание того стоит. В отзывах можно прочесть:

«Пышки тут ну вот один в один вкус из детства. Кофе достойный».

Филиал расположен в удобном месте, недалеко от Московского вокзала — 1-я Советская улица, 12. Дополнительный бонус для экономных гурманов — акция:

“C 20:00 до 21:00 действует классная акция — 10 пышек всего за 180 рублей!”.

Атмосфера внутри чистая, светлая и приятная.

«Дом Ленинградской Пышки» — пышки, заявляющие о себе

Еще одна сеть, которая заслуживает внимания веганов, — это «Дом Ленинградской Пышки». Эта пышечная самостоятельно заявляет о веганском составе своей продукции, что снимает необходимость долгих расспросов.

“Месят тесто прямо там и делают тоже там. Народу всегда много, а это показатель вкусного места”.

Сеть имеет два филиала: на площади Стачек, д.9, и на Торфяной, д.7В. Горожане отмечают доброжелательность персонала и быстрое обслуживание, что является важным фактором при большом наплыве посетителей.

Итог: куда идти за веганскими и постными пышками в Петербурге

Таким образом, на декабрь 2025 года, веганские пышки в Санкт-Петербурге доступны как минимум в трех надежных местах.

Это не просто постная альтернатива — это качественный продукт, который может соперничать по вкусу с традиционными вариантами.

«Пышечка» от Ginza предлагает комфорт и гарантированный вкус, «Пышки Вприпрыжку» — удобное расположение и ночные акции, а «Дом Ленинградской Пышки» — подтвержденный производителем веганский состав, что делает поход за десертом максимально простым.

