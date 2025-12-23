3 самых страшных легенды Петербурга: от Пиковой Дамы до Ротонды смертников

Петербург построен не только на болотах — на костях, слухах и литературных сюжетах. Здесь дома помнят своих хозяев, а мосты — исторические сюжеты, которые не хотят забываться. Три самые жуткие городские легенды — не для слабонервных.

Легенда первая: Ротонда, или лифт на тот свет

Этот изящный кружок из колонн в доме на Гороховой — культовое место еще со времен андеграунда 80-х. Но задолго до Цоя и Кинчева здесь, по слухам, собиралась масонская ложа графа Зубова.

Главный миф — лестница здесь не простая, а портал. Говорят, если сесть на определенную ступеньку, можно увидеть седьмую — призрачную — колонну. А в подвале будто бы проводили обряды. Неудивительно, что ходят байки о «Князе Тьмы» и мгновенной старости для ночных гостей. Реальность лишь в странной акустике: шепнешь у стены — эхо обойдет весь купол и вернется тебе в ухо.

Легенда вторая: платок Софьи Перовской

Этот призрак — самый политический и меланхоличный. Раз в год, в марте, на мосту через канал Грибоедова якобы является синеватая фигура девушки с белым платком в руке — тот самый, которым она подала сигнал народовольцам для покушения на Александра II.

Легенда гласит, что ее видели на набережной уже на следующий день после казни. Встреча с ней — дурное предзнаменование, а взмах платка сулит скорую гибель. Так история мстит за себя, возвращаясь туманным мартовским вечером.

Легенда третья: графиня из «Пиковой дамы»

Прототип пушкинской старухи — княгиня Наталья Голицына — жила в особняке на Малой Морской, 10. Ее племянник, проигравшись, вымолил у нее «тайну трех карт». После смерти ее дух, по слухам, не упокоился.

Говорили, что еще при жизни к ней приходил «черный офицер» — призрак отвергнутого поклонника. А после — ее дух стал забирать души новых обитателей улицы. Самый известный «доказательный» случай — смерть Петра Чайковского, скончавшегося в доме №13 после работы над оперой «Пиковая дама». Совпадение? В Петербурге не верят в совпадения.