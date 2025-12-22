Городовой / Город / Зубы на вес золота: в 2026‑м лечение может подорожать на 50–100%
Зубы на вес золота: в 2026‑м лечение может подорожать на 50–100%

Опубликовано: 22 декабря 2025 12:56
Global Look Press / Victor Lisitsyn

Эксперт объясняет рост цен увеличением расходов на материалы, аренду, коммунальные услуги, логистику и ростом налога на добавленную стоимость.

В интервью Life.ru врач-стоматолог Мария Балакирева отметила, что к 2026 году стоимость большинства процедур у стоматолога может значительно возрасти. По её мнению, ожидается удорожание на 50–100% по сравнению с текущим уровнем цен.

Причины повышения напрямую связаны с целым рядом экономических факторов.

Наиболее важными из них являются увеличение стоимости арендных и коммунальных платежей для медицинских учреждений, а также рост издержек на материалы, доставку и налоги. Врач объяснила:

«Мы ожидаем повышения цен в стоматологических клиниках и уже постепенно к этому готовим своих пациентов. Это связано и с логистикой доставки самих материалов, и с повышением НДС до 22%. Всё взаимосвязано.
Мы, к сожалению, практически никаких материалов в России не производим. Что-то производится, но не в таком количестве и не всегда того качества, которое бы хотелось. Поэтому нам приходится заказывать импортные материалы».

Среди других причин стоматолог выделила изменение курса валют и снижение предложения российских расходных материалов. По её прогнозу, увеличение стоимости лечения может колебаться от 20% до 50%, а в отдельных ситуациях достигать и двукратного роста.

Врач обратила внимание, что аналогичного повышения оплаты труда у работников этой сферы не ожидается.

Она подчеркнула:

«Мы будем получать тот же самый, прежний доход, как и получали в прошлом и позапрошлом году. Это повышение цены никак не влияет на наш бюджет в плюс, а только наносит некий урон, потому что многие люди не в состоянии будут оплачивать такие услуги».

Ранее эксперты сообщали, что рост тарифов на электроэнергию к тому же может достигнуть 11%. Таким образом, ряд важных для населения услуг будет постепенно становиться дороже в ближайшей перспективе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
