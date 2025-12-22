Лица вместо билетов: в Петербурге запуск новой системы удивит даже бывалых путешественников

В Санкт-Петербурге завершилось испытание услуги, которая даст возможность проходить контроль на рейс с помощью биометрических данных, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».
Новый сервис, разработанный совместно авиакомпанией, сотрудниками аэропорта Пулково и специалистами биометрического центра, был опробован в декабре текущего года.
Ожидается, что внедрение опции для массового пользования состоится не ранее второй половины 2026 года.
Новое предложение рассчитано на пассажиров, которые хотят оформить предполетные формальности без предъявления паспорта.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно будет заранее активировать пункт на сайте перевозчика, а затем уже в терминале пройти регистрацию на рейс и получить доступ к посадке при помощи биометрии.
В перспективе предлагается, чтобы эта система действовала на всех этапах — от регистрации до посадки в самолёт.
Следующим этапом работы станет согласование нормативной базы и завершение технических процедур. После этих шагов сервис будет подготовлен для полноценного внедрения.
Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково планирует воспользоваться возможностями биометрии до весны 2026 года.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».