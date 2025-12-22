Городовой / Город / Лица вместо билетов: в Петербурге запуск новой системы удивит даже бывалых путешественников
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Москва vs Петербург: инфраструктурный разрыв, который видят жители Город
В сердце Петербурга вспыхнула новогодняя ёлка, а по городу разошлись волшебные огоньки праздничных гуляний Город
Хватит переплачивать за «пустышку»: как выбрать рыбу с икрой Общество
Если остались чипсы, готовим салат «Подсолнух»: нежный внутри, с маслинами снаружи Полезное
Петербург ждёт новогоднее чудо: придёт ли зима в последний момент Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Лайфхак
Категории
Общество Спорт

Лица вместо билетов: в Петербурге запуск новой системы удивит даже бывалых путешественников

Опубликовано: 22 декабря 2025 13:10
Лица вместо билетов: в Петербурге запуск новой системы удивит даже бывалых путешественников
Лица вместо билетов: в Петербурге запуск новой системы удивит даже бывалых путешественников
Городовой ру

«Аэрофлот» планирует внедрить посадку на рейсы по биометрическим данным пассажиров с 2026 года.

В Санкт-Петербурге завершилось испытание услуги, которая даст возможность проходить контроль на рейс с помощью биометрических данных, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Новый сервис, разработанный совместно авиакомпанией, сотрудниками аэропорта Пулково и специалистами биометрического центра, был опробован в декабре текущего года.

Ожидается, что внедрение опции для массового пользования состоится не ранее второй половины 2026 года.

Новое предложение рассчитано на пассажиров, которые хотят оформить предполетные формальности без предъявления паспорта.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно будет заранее активировать пункт на сайте перевозчика, а затем уже в терминале пройти регистрацию на рейс и получить доступ к посадке при помощи биометрии.

В перспективе предлагается, чтобы эта система действовала на всех этапах — от регистрации до посадки в самолёт.

Следующим этапом работы станет согласование нормативной базы и завершение технических процедур. После этих шагов сервис будет подготовлен для полноценного внедрения.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково планирует воспользоваться возможностями биометрии до весны 2026 года.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью