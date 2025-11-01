Соцпенсия взлетит в 2026 году: кому дадут деньги и на какие суммы рассчитывать

Социальная пенсия — это государственная выплата тем, у кого нет стажа, нет пенсионных баллов или есть инвалидность. Её назначают только при проживании в России, а получать могут четыре категории: инвалиды всех групп, люди, потерявшие кормильца, дети без родителей и граждане, не имеющие права на страховую пенсию.
С апреля 2026 года соцвыплаты вырастут на 14,8%. После индексации суммы будут следующими:
- около 24,3 тыс. — инвалидам первой группы и детям-инвалидам;
- коло 20,2 тыс. — детям, потерявшим обоих родителей, и инвалидам с детства второй группы;
- чуть выше 10 тыс. — тем, кто потерял одного кормильца, и инвалидам второй группы;
- около 8,6 тыс. — инвалидам третьей группы;
- примерно 10 тыс. — людям без права на страховую пенсию и представителям малочисленных народов Севера.
Если сумма выплат ниже прожиточного минимума, автоматически подключается социальная доплата — она доводит доход до уровня ПМП в регионе.
Оформление — через СФР, МФЦ или Госуслуги. По инвалидности и потере кормильца пенсия назначается автоматически. Получение — через почту или на карту «Мир».