Городовой / Общество / Соцпенсия взлетит в 2026 году: кому дадут деньги и на какие суммы рассчитывать
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Васька» или Васильевский: Лингвист СПбГУ о том, как остров называют коренные петербужцы Общество
Ноябрьские праздники в Петербурге: как будет работать общественный транспорт Город
Нутрициолог назвала ягоды‑чемпионы осени: что лучше всего укрепляет здоровье Общество
«Поребрик» или «бордюр»: почему Петербург стоит на своём и как говорить правильно Общество
В Петербурге проверили сосиски — и 60% провалились: надежда только две марки Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Эксклюзив Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Соцпенсия взлетит в 2026 году: кому дадут деньги и на какие суммы рассчитывать

Опубликовано: 1 ноября 2025 17:30
соцпенсия
Соцпенсия взлетит в 2026 году: кому дадут деньги и на какие суммы рассчитывать
Фото: Городовой.ру

Полезная помощь от государства.

Социальная пенсия — это государственная выплата тем, у кого нет стажа, нет пенсионных баллов или есть инвалидность. Её назначают только при проживании в России, а получать могут четыре категории: инвалиды всех групп, люди, потерявшие кормильца, дети без родителей и граждане, не имеющие права на страховую пенсию.

С апреля 2026 года соцвыплаты вырастут на 14,8%. После индексации суммы будут следующими:

  • около 24,3 тыс. — инвалидам первой группы и детям-инвалидам;
  • коло 20,2 тыс. — детям, потерявшим обоих родителей, и инвалидам с детства второй группы;
  • чуть выше 10 тыс. — тем, кто потерял одного кормильца, и инвалидам второй группы;
  • около 8,6 тыс. — инвалидам третьей группы;
  • примерно 10 тыс. — людям без права на страховую пенсию и представителям малочисленных народов Севера.

Если сумма выплат ниже прожиточного минимума, автоматически подключается социальная доплата — она доводит доход до уровня ПМП в регионе.

Оформление — через СФР, МФЦ или Госуслуги. По инвалидности и потере кормильца пенсия назначается автоматически. Получение — через почту или на карту «Мир».

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью