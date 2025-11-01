«Подавляет развитие бактерий»: зачем люди хранят яйца в соли и есть ли в этом смысл

Мифы и факты о хранении яиц.

В интернет-пространстве все чаще появляются советы по необычному хранению яиц. Одни предлагают засыпать их солью, другие — погружать в растительное масло. Работают ли эти методы, или это всего лишь модные заблуждения?

Портал «Городовой» обратился за разъяснениями к шеф-повару Алексею Беседину, чтобы разобраться в тонкостях кулинарных лайфхаков.

«Соль вытягивает влагу»: Опровергая интернет-мифы о хранении яиц

«Соль действительно вытягивает влагу и подавляет развитие бактерий, но это временный эффект», — объясняет Беседин.

Однако, при неправильных условиях хранения, таких как «влажность, перепады температуры», результат может быть обратным: «яйца портятся быстрей».

Поэтому, по мнению шеф-повара, «для долгосрочного хранения метод ненадежный». Соль может быть полезна для кратковременного сохранения, но для гарантии свежести лучше обратиться к другим способам.

Масляная броня для яиц: Как продлить свежесть продукта на 2 месяца?

«А вот хранение в растительном масле этот способ действительно работает, если сделать правильно», — утверждает Алексей Беседин.

Масло, например, подсолнечное, создает на скорлупе «герметичную пленку». Она предотвращает испарение влаги, а также проникновение кислорода и бактерий, «имитируя естественную среду» для яйца.

Такой метод способен «продлить срок хранения свежих яиц до 1,5–2 месяцев при комнатной температуре».

«Герметичная пленка» на скорлупе: Научный подход к хранению яиц

Чтобы воспользоваться этим методом, шеф-повар дает следующие рекомендации:

«Не мойте яйца. Просто аккуратно протрите сухой салфеткой. Погрузите в растительное масло комнатной температуры на 1–2 минуты. После выньте и дайте обсохнуть на бумаге».

Хранить яйца следует в сухом, темном, прохладном месте.

Таким образом, если метод с солью остается под большим вопросом, то хранение яиц в масле — это вполне рабочий способ продлить их свежесть, требующий лишь соблюдения нескольких простых шагов.

Это отличный лайфхак для тех, кто хочет иметь под рукой свежие яйца, не занимая место в холодильнике.