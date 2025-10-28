Городовой / Общество / «Поребрик» или «бордюр»: почему Петербург стоит на своём и как говорить правильно
«Поребрик» или «бордюр»: почему Петербург стоит на своём и как говорить правильно

Опубликовано: 28 октября 2025 14:05
Почему у петербуржцев есть свое название у элемента дороги и как все-таки говорить правильно?

Языковое отличие между жителями Москвы и Санкт-Петербурга, связанное с использованием слов «поребрик» и «бордюр», давно стало предметом обсуждения и своеобразного соперничества двух крупных городов.

Петербуржцы подчеркивают, что это не просто различие в терминологии, а отражение разных традиций и городских обычаев. В Северной столице даже появился памятник с надписью:

«Поребрик — здесь, бордюр в столице. Давайте вместе веселиться».

Термин «поребрик» восходит к старинным архитектурным деталям. Ранее так называли элементы кладки, когда камень или кирпич размещали наискось, чтобы создать рельефный узор на фасадах.

В современном благоустройстве Санкт-Петербурга поребрик — это элемент, который всегда выступает над дорогой и выполняет задачу чёткого разграничения тротуаров и проезжей части.

Такой способ монтажа не только визуально выделяет границы, но и играет роль дополнительной защиты для пешеходов. Часто конструкцию устанавливают немного наклонно, что придаёт историческим улицам и набережным города характерный внешний вид.

В разговорной среде существует мнение, что название связано со словом «рёбра», поскольку из-за высоты поребрика можно неудачно споткнуться и переломать их.

Слово «бордюр» пришло в русский язык из французского и означает «край». Этот элемент укладывается на одном уровне с проезжей частью, обеспечивая плавный переход между зоной движения транспорта и пешеходной областью.

Такой вариант более удобен для тех, кто передвигается на колясках, велосипеде или с маленькими детьми.

В Петербурге и других городах бордюры часто устанавливают на пешеходных переходах и там, где важно сделать передвижение максимально безопасным и простым.

Во многих регионах слова "поребрик" и "бордюр" могут использоваться как синонимы, но жители Петербурга настаивают на их строгом различии.

Примечательно, что в официальных строительных стандартах термин «поребрик» не закреплён, и его употребление ограничено преимущественно разговорной речью.

Несмотря на это, для петербуржцев это слово стало частью городского культурного кода и местной идентичности.

Отметим, что языковые споры между Москвой и Петербургом не сводятся только к теме поребрика и бордюра. Эти различия распространяются и на другие пары слов, отражающие специфику городской жизни и традиций.

Подобные особенности языка становятся отличительной чертой и важной частью образа города на Неве. Каждый такой термин связан с историей, культурой и особенностями городской среды Северной столицы.

Юлия Аликова
