Нутрициолог назвала ягоды‑чемпионы осени: что лучше всего укрепляет здоровье

Осенью наибольшую пользу для организма приносят облепиха, клюква и брусника. Такой вывод сделала нутрициолог Ирина Попкова, сообщает «Газете.Ru».
Она отметила, что регулярное употребление этих ягод способствует укреплению иммунитета и помогает справиться с воспалительными процессами.
По словам специалиста, в этих ягодах содержатся органические кислоты, клетчатка и антиоксиданты, которые оказывают положительное влияние на пищеварительный тракт и работу сердца, а также способствуют приливу жизненных сил.
Рекомендуемый объём — от 100 до 150 граммов в сутки.
Ирина Попкова выделила, что облепиха содержит витамины A, E, K, растворяющиеся в жирах, а также насыщена полиненасыщенными жирными кислотами, что усиливает ее противовоспалительные качества. Клюква известна тем, что помогает при заболеваниях мочевыводящих путей.
Брусника обладает антисептическими и мочегонными свойствами и способствует поддержанию функций почек.
Эксперт подчеркнула важность качества выбираемых ягод: они не должны иметь признаков плесени и сторонних запахов.
Для замороженной продукции важно, чтобы ягоды оставались рассыпчатыми.