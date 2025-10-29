Городовой / Общество / Нутрициолог назвала ягоды‑чемпионы осени: что лучше всего укрепляет здоровье
Нутрициолог назвала ягоды‑чемпионы осени: что лучше всего укрепляет здоровье

Опубликовано: 29 октября 2025 01:50
Клюква, брусника и облепиха оказывают положительное влияние на работу сердца, способствуют пищеварению и повышают уровень энергии.

Осенью наибольшую пользу для организма приносят облепиха, клюква и брусника. Такой вывод сделала нутрициолог Ирина Попкова, сообщает «Газете.Ru».

Она отметила, что регулярное употребление этих ягод способствует укреплению иммунитета и помогает справиться с воспалительными процессами.

По словам специалиста, в этих ягодах содержатся органические кислоты, клетчатка и антиоксиданты, которые оказывают положительное влияние на пищеварительный тракт и работу сердца, а также способствуют приливу жизненных сил.

Рекомендуемый объём — от 100 до 150 граммов в сутки.

Ирина Попкова выделила, что облепиха содержит витамины A, E, K, растворяющиеся в жирах, а также насыщена полиненасыщенными жирными кислотами, что усиливает ее противовоспалительные качества. Клюква известна тем, что помогает при заболеваниях мочевыводящих путей.

Брусника обладает антисептическими и мочегонными свойствами и способствует поддержанию функций почек.

Эксперт подчеркнула важность качества выбираемых ягод: они не должны иметь признаков плесени и сторонних запахов.

Для замороженной продукции важно, чтобы ягоды оставались рассыпчатыми.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
