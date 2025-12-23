Городовой / Город / Запах хвои за тысячу улыбок: как найти роскошную новогоднюю ель в Петербурге и не остаться без подарков
Запах хвои за тысячу улыбок: как найти роскошную новогоднюю ель в Петербурге и не остаться без подарков

Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

В Санкт-Петербурге на городских базарах стартовала продажа живых елей к новогодним праздникам.

С 20 декабря в различных районах Санкт-Петербурга открылись рынки, где можно купить живые ели. В этом году возможность приобрести праздничное дерево недалеко от дома получили жители большинства районов города, сообщает Neva.Today.

Цены на живые ели не сильно изменились по сравнению с прошлым годом. Основные варианты праздничных деревьев на уличных рынках Петербурга представлены по следующим расценкам:

  • Обыкновенная ель — от 2500 рублей,
  • Сосна — от 4000 рублей,
  • Колючая ель — от 5000 рублей,
  • Пихта Нордмана — от 6000 рублей,
  • Пихта Фразера — от 18000 рублей,
  • Подставка — 1200 рублей.

Для тех, кто ищет более недорогой вариант, можно купить букеты: еловые ветки (от 300 рублей), сосновые (от 400 рублей) и ветки пихты (от 700 рублей).

По сравнению с прошлым годом, когда живую ель можно было приобрести за сумму от 1900 до 3100 рублей, нынешние цены остаются примерно на том же уровне.

Все елочные рынки в Санкт-Петербурге продолжат работу до 31 декабря включительно. Каждый желающий сможет подобрать праздничное дерево по душе и возможностям.

Автор:
Юлия Аликова
Город
