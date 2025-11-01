Городовой / Общество / «Идеальные условия для плесени»: зачем люди кладут в хлебницу яблоко и помогает ли это от черствения
«Идеальные условия для плесени»: зачем люди кладут в хлебницу яблоко и помогает ли это от черствения

Опубликовано: 1 ноября 2025 09:30
хлеб
«Идеальные условия для плесени»: зачем люди кладут в хлебницу яблоко и помогает ли это от черствения
globallookpress/Ilya Moskovets

Правда о хрустящей корочке и мягком мякише.

Извечный вопрос — как сохранить свежесть хлеба? Народная мудрость предлагает поместить в хлебницу яблоко или картофелину. Но работает ли этот метод, и что на самом деле происходит с хлебом при таком хранении?

Шеф-повар Алексей Беседин проливает свет на эту кулинарную дилемму.

«Старение крахмала»: Почему хлеб твердеет и как замедлить этот процесс?

«Главная причина того, что хлеб становится твердым и сухим — это не испарение влаги наружу, а старение крахмала», — объясняет Беседин порталу «Городовой».

Этот процесс «необратимый при комнатной температуре», но «замедляется при повышенной влажности воздуха». Яблоко или картофелина, помещенные в хлебницу, выступают как источник влаги.

«Повышает влажность воздуха внутри хлебницы. В результате внутренний микроклимат становится более влажным, и хлеб теряет влагу медленнее».

Это позволяет «мякишу дольше оставаться мягким, а корке не пересыхать».

«Эффект реально есть».

Обратная сторона яблочного секрета

Однако, у этого метода есть и «обратная сторона». Повышенная влажность, которая спасает хлеб от черствости, создает «идеальные условия для плесени».

«Через 3–4 дня в замкнутом пространстве с влажным воздухом начнет активно развиваться плесень».

Таким образом, влага, продлевая свежесть мякиша, одновременно «ускоряет его порчу».

От черствости к плесени: Как найти баланс в хранении хлеба?

Чтобы найти оптимальный баланс, шеф-повар Беседин предлагает следующую инструкцию по хранению:

«Поместите хлеб в хлебницу в бумажном пакете, по типу крафтового. Рядом положите небольшой кусочек яблока или картофелины, но не вплотную к хлебу. Каждые 2 дня заменяйте плод свежим, старый выбрасывайте».

Этот метод позволяет поддерживать необходимую влажность, минимизируя риск появления плесени.

