Не мясо, а сюрприз: рецепты пельменей, которые перевернут представление о Сибири
Опубликовано: 1 ноября 2025 14:30
Пельмени, как произведение искусства
globallookpress/ Elena Mayorova

Как приготовить пельмени, которые не спутаешь с обычными.

Традиционные пельмени, ассоциирующиеся исключительно с мясом, могут быть настоящим полем для кулинарных экспериментов.

Шеф-повар Денис Перевоз поделился с порталом «Городовой» подборкой неординарных, но проверенных начинок, способных превратить привычное блюдо в оригинальный кулинарный шедевр.

Морские и речные дары: Когда рыба диктует вкус

Для тех, кто предпочитает рыбную начинку, шеф предлагает как минимум два интересных варианта.

Первый — изысканный дуэт рыбы и нежных молочных продуктов — с семгой, шпинатом и укропом.

Денис Перевоз
Денис Перевоз Шеф-повар
«Филе свежей семги мелко нарезанное, бланшированный шпинат, укроп + сливочный сыр, соль, перец, лимонный сок», — рассказывает Денис Перевоз.

Второй вариант обращается к более традиционным русским продуктам, но в неожиданном сочетании:

«С щукой и салом».

Здесь филе щуки смешивается с мелко нарубленным сырым салом, которое «даст невероятный сок», а также репчатым луком, солью и перцем.

Вегетарианские эксперименты

Меню для тех, кто избегает мяса и рыбы, также представлено оригинальными решениями:

  • «С грибами и чечевицей»: Начинка состоит из обжаренных мелко нарезанных грибов, отварной чечевицы, лука, чеснока, тимьяна, соли и перца. Это сочетание гарантирует плотность и насыщенный лесной аромат.
  • «С тыквой и имбирем»: Неожиданное, но пикантное решение. Используется запеченная и пюрированная тыква, к которой добавляется немного свежего тёртого имбиря и щепотка мускатного ореха с солью.

Сладкая нота: Творог в тесте

Для любителей несладких, но немясных пельменей есть вариант с творогом.

«С творогом и зеленью»: сухой творог смешивается с рубленой зеленью (укроп, зеленый лук, петрушка) и небольшим количеством яйца и соли.

Шеф-повар призывает не останавливаться на предложенных вариантах:

«Экспериментируйте, комбинируйте и находите свои уникальные сочетания!»

Пельмени, приготовленные с такими начинками, обещают стать настоящим украшением любого стола, ломая стереотипы о «классической» русской кухне.

Ксения Пронина Федор Никонов
