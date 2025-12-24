Городовой / Город / Охотник стал добычей: петербурженка обвела вокруг пальца мошенника, нацелившегося на её 2 миллиона
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ваша старая шуба — это золото: дизайнер раскрыла, как носить мех, чтобы выглядеть «на миллион» Общество
Этот странный ингредиент сделает вас зависимым от окрошки: отдайте колбасу коту Полезное
Вечнозеленое чудо: как на «Ленфильме» снова зажглись огни новогодней ёлки спустя годы забвения Город
Цифра 4 пугала Горбачева? Зачем в школах СССР перескакивали с 3-го в 5-й класс Полезное
Стрелки, которые не врут: петербургский феномен уличного времени Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Лайфхак
Категории
Общество Спорт

Охотник стал добычей: петербурженка обвела вокруг пальца мошенника, нацелившегося на её 2 миллиона

Опубликовано: 24 декабря 2025 15:30
Охотник стал добычей: петербурженка обвела вокруг пальца мошенника, нацелившегося на её 2 миллиона
Охотник стал добычей: петербурженка обвела вокруг пальца мошенника, нацелившегося на её 2 миллиона
Городовой ру

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Михаилу Вотинову, установив его причастность к попытке совершения мошенничества в крупном размере, сообщила объединённая пресс-служба судов города.

По данным следствия, в июле 2025 года Вотинов в компании соучастников договорился совершить преступление против 68-летней женщины по имени Надежда Васильевна.

Один из сообщников позвонил потерпевшей, представившись сотрудником банковских служб, и стал расспрашивать о наличии средств на её счёте.

Женщина рассказала, что располагает суммой в размере 2 миллиона рублей.

Злоумышленник пытался убедить собеседницу в необходимости передать свои денежные средства курьеру, обосновывая это якобы угрозой перевода денег за границу. Однако пенсионерка заподозрила обман и сразу же обратилась к правоохранителям.

При дальнейших действиях была проведена операция с участием оперативников: потерпевшей вручили пакет, имитирующий деньги.

Женщина по инструкции полиции передала муляж Вотинову, после чего мужчину задержали с поличным. На суде обвиняемый согласился с предъявленными обвинениями, выразил сожаление о совершённом и попросил прощения у жертвы.

В итоге ему было назначено наказание — два года колонии общего режима.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью