Охотник стал добычей: петербурженка обвела вокруг пальца мошенника, нацелившегося на её 2 миллиона

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Михаилу Вотинову, установив его причастность к попытке совершения мошенничества в крупном размере, сообщила объединённая пресс-служба судов города.
По данным следствия, в июле 2025 года Вотинов в компании соучастников договорился совершить преступление против 68-летней женщины по имени Надежда Васильевна.
Один из сообщников позвонил потерпевшей, представившись сотрудником банковских служб, и стал расспрашивать о наличии средств на её счёте.
Женщина рассказала, что располагает суммой в размере 2 миллиона рублей.
Злоумышленник пытался убедить собеседницу в необходимости передать свои денежные средства курьеру, обосновывая это якобы угрозой перевода денег за границу. Однако пенсионерка заподозрила обман и сразу же обратилась к правоохранителям.
При дальнейших действиях была проведена операция с участием оперативников: потерпевшей вручили пакет, имитирующий деньги.
Женщина по инструкции полиции передала муляж Вотинову, после чего мужчину задержали с поличным. На суде обвиняемый согласился с предъявленными обвинениями, выразил сожаление о совершённом и попросил прощения у жертвы.
В итоге ему было назначено наказание — два года колонии общего режима.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».