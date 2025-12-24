Цифра 4 пугала Горбачева? Зачем в школах СССР перескакивали с 3-го в 5-й класс

Помните, как после третьего класса вы вдруг оказывались сразу в пятом, словно перепрыгнув через ступеньку? Для целого поколения советских школьников это было нормой. Но мало кто задумывался — куда же на самом деле делся целый учебный год? Ответ кроется в масштабной, но малоизвестной образовательной реформе на закате СССР.

В конце 1980-х, в период правления Горбачева, власти решили перейти на 11-летнее обучение, взяв за образец европейскую систему. Однако, чтобы не увеличивать общий срок учёбы, было принято радикальное решение — упразднить 4-й класс как обязательный. Считалось, что программа начальной школы успешно осваивается за три года.

Но четвертый класс не исчез полностью. Он превратился в своеобразный «коррекционный» год для тех, кто не усвоил материал. Ученикам, которым требовалось больше времени, предлагали остаться на этот дополнительный год, в то время как основная масса детей «перескакивала» сразу в пятый класс.

Это разделение вызвало волну недовольства среди родителей, воспринимавших оставление в 4-м классе как клеймо отставания.

В итоге, к началу 90-х от этой переходной ступени отказались окончательно, и все школьники стали переходить из третьего сразу в пятый класс. Лишь в 2001 году, с новой реформой и возвращением к 11-летке, четвёртый класс был официально восстановлен для всех, завершив более чем десятилетний эксперимент в советском и постсоветском образовании.