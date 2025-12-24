Вечнозеленое чудо: как на «Ленфильме» снова зажглись огни новогодней ёлки спустя годы забвения

В Петербурге на территории киностудии «Ленфильм» стартовала новогодняя программа по мотивам известной сказки «Снежная королева», сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.
На торжественном открытии присутствовал заместитель главы города Борис Пиотровский. Он подчеркнул, что благодаря решению Владимира Путина студия вновь принадлежит городу, и через пятнадцать лет традиция проведения новогодних праздников здесь возродилась.
Первые посетители — дети. В специальном павильоне, где когда-то снималась знаменитая экранизация по сказке Евгения Шварца, для ребят подготовили театрализованное представление.Программа рассчитана на весь праздничный период и завершится 5 января.
Глава города Александр Беглов ранее обращал внимание, что возврат «Ленфильма» Петербургу знаменует начало нового этапа в истории культовой киностудии.
После указа президента о передаче объекта городу, администрация намерена поддерживать развитие площадки. В ближайшее время здесь планируют реализовать и другие инициативы для детей и семей.