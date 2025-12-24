Смольный советует: Оливье может испортить ваш праздник

Жителям Санкт-Петербурга рекомендовано пересмотреть традиционное новогоднее меню, отказавшись от привычных салатов с большим содержанием майонеза.
В комитете по здравоохранению города напомнили, что такие блюда, как «салат Оливье» и «селёдка под шубой», отличаются высокой калорийностью и не влияют положительно на здоровье или фигуру.
Специалисты призывают выбирать менее тяжелые варианты для новогоднего стола.
Представители городской администрации подчеркнули, что использование большого количества майонеза может привести к негативным последствиям для организма.
Особенно это касается людей, следящих за питанием и состоянием здоровья.
При составлении праздничного рациона советуют отдавать предпочтение более легким яствам.
Между тем, несмотря на эти предостережения, многие жители продолжают готовить классические блюда на Новый год.
Для жителей Санкт-Петербурга выбор продуктов на праздничный стол часто связан с экономией: стоимость приготовления традиционного салата с колбасой в 2025 году выросла незначительно — на 2,03%.
Это связано с тем, что цены на основные ингредиенты, такие как яйца и овощи, в среднем по стране снизились. Сегодня приготовить «Оливье» обходится примерно в 230 рублей 25 копеек.
Санкт-Петербург занимает средние позиции по этому показателю — регион нельзя назвать ни самым дорогим, ни самым доступным по затратам на новогодние блюда.
