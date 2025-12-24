Городовой / Город / Смольный советует: Оливье может испортить ваш праздник
Смольный советует: Оливье может испортить ваш праздник

Опубликовано: 24 декабря 2025 14:30
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга призвали горожан соблюдать умеренность в питании на Новый год и отказаться от избытка традиционных праздничных блюд.

Жителям Санкт-Петербурга рекомендовано пересмотреть традиционное новогоднее меню, отказавшись от привычных салатов с большим содержанием майонеза.

В комитете по здравоохранению города напомнили, что такие блюда, как «салат Оливье» и «селёдка под шубой», отличаются высокой калорийностью и не влияют положительно на здоровье или фигуру.

Специалисты призывают выбирать менее тяжелые варианты для новогоднего стола.

Представители городской администрации подчеркнули, что использование большого количества майонеза может привести к негативным последствиям для организма.

Особенно это касается людей, следящих за питанием и состоянием здоровья.

При составлении праздничного рациона советуют отдавать предпочтение более легким яствам.

Между тем, несмотря на эти предостережения, многие жители продолжают готовить классические блюда на Новый год.

Для жителей Санкт-Петербурга выбор продуктов на праздничный стол часто связан с экономией: стоимость приготовления традиционного салата с колбасой в 2025 году выросла незначительно — на 2,03%.

Это связано с тем, что цены на основные ингредиенты, такие как яйца и овощи, в среднем по стране снизились. Сегодня приготовить «Оливье» обходится примерно в 230 рублей 25 копеек.

Санкт-Петербург занимает средние позиции по этому показателю — регион нельзя назвать ни самым дорогим, ни самым доступным по затратам на новогодние блюда.

Автор:
Юлия Аликова
Город
