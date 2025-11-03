Работа в праздник: россиянам напомнили о законной двойной оплате

Работа, выполняемая в День народного единства, должна быть оплачена как минимум в двойном размере. Такое правило установлено в Трудовом кодексе Российской Федерации.
Как отмечено в этом документе, повышенная ставка распространяется на всех сотрудников за фактически проведённые на рабочем месте часы в выходной или нерабочий праздничный день.
Если рабочая смена частично приходится на нерабочий праздничный день или на официально установленный выходной, то по двойному тарифу оплачивается только то время, которое сотрудник действительно отработал в этот период.
Важную роль играют внутренние нормативные акты, коллективные и индивидуальные трудовые договоры: они могут устанавливать конкретные суммы вознаграждения за труд в такие дни с учётом мнения представительного органа коллектива.
День народного единства традиционно отмечается в России 4 ноября.
