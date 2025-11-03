Городовой / Город / Работа в праздник: россиянам напомнили о законной двойной оплате
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
То, что скрывает Лахта-центр от туристов, заставит вас отказаться от билета Город
Под Невским — целый город, который вы не видели: тайные подвалы Елисеевых Город
Ночь без разводов: с 4 на 5 ноября в Петербурге мосты останутся сведёнными Город
Даже гнев небес не разрушил её прихоть: история Большого каприза Екатерины II Город
Швырнул пса в стену — теперь под арестом: петербуржцу дадут время подумать над своим поступком за решеткой Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Работа в праздник: россиянам напомнили о законной двойной оплате

Опубликовано: 3 ноября 2025 15:30
Работа в праздник: россиянам напомнили о законной двойной оплате
Работа в праздник: россиянам напомнили о законной двойной оплате
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Размер оплаты за труд в выходные и праздничные дни может определяться внутренними документами организации с учётом позиции работников, а также коллективным и трудовым договорами.

Работа, выполняемая в День народного единства, должна быть оплачена как минимум в двойном размере. Такое правило установлено в Трудовом кодексе Российской Федерации.

Как отмечено в этом документе, повышенная ставка распространяется на всех сотрудников за фактически проведённые на рабочем месте часы в выходной или нерабочий праздничный день.

Если рабочая смена частично приходится на нерабочий праздничный день или на официально установленный выходной, то по двойному тарифу оплачивается только то время, которое сотрудник действительно отработал в этот период.

Важную роль играют внутренние нормативные акты, коллективные и индивидуальные трудовые договоры: они могут устанавливать конкретные суммы вознаграждения за труд в такие дни с учётом мнения представительного органа коллектива.

День народного единства традиционно отмечается в России 4 ноября.

Ранее сообщалось о вступлении в силу с 1 ноября новых правил взыскания налоговых задолженностей с граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью